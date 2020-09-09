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Фильмы для "Оскара" будут отбирать по новым правилам

ТК «Звезда»иещё 13
7 часов назад
Они начнут действовать с 2024 года.
Американская киноакадемия изменила стандарты для тех, кто планирует получить «Оскар» в категории «Лучший фильм».
«Пришло время перемен. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм"»,
- говорится в киноакадемии.
Отмечается, что новые критерии начнут действовать с 2024 года.
Среди стандартов - наличие в картине как минимум одного из ведущих актеров из недостаточно представленной расовой или этнической группы.
Следующий критерий - не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых и этнических групп, женщины и люди с инвалидностью.
Кроме того, в стандартах будет прописано процентное соотношение представителей данных групп. А создателям фильма придется оплатить им стажировки и обучение.
Фильмы,Оскар,
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