Названа дата выхода последнего фильма с Ефремовым

Режиссер Сергей Кальварский рассказал о дате выхода последнего фильма с Ефремовым, который был снят перед аварией. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".

Кальварский рассказал, что премьера короткометражного фильма "Процесс" состоится 9 сентября. Картину планировали выпустить раньше, но не стали из-за судебного заседания, чтобы не навредить актеру.

"Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии", — заявил режиссер.

Фильм расскажет о суде, который проходит по видеоконференции. В нем Ефремов играет роль адвоката.