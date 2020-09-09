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Назван последний фильм Ефремова перед приговором 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Названа дата выхода последнего фильма с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Режиссер Сергей Кальварский рассказал о дате выхода последнего фильма с Ефремовым, который был снят перед аварией. Об этом он сообщил телеканалу "Дождь".
Кальварский рассказал, что премьера короткометражного фильма "Процесс" состоится 9 сентября. Картину планировали выпустить раньше, но не стали из-за судебного заседания, чтобы не навредить актеру.

"Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен суду — совсем другому, выдуманному, но отражающему наши реалии", — заявил режиссер.

Фильм расскажет о суде, который проходит по видеоконференции. В нем Ефремов играет роль адвоката.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Охлобыстин высказался о приговоре Ефремова.
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Фильмы , Сергей Кальварский
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