Пять жутких фильмов, основанных на реальных событиях 

Когда правда страшнее любого вымысла.

В далёком детстве, сидя с друзьями у костра, мы с замиранием сердца слушали страшные истории про чудовищ и монстров, которые похищали принцесс и обижали слабых. Мы давно выросли, больше не верим в сказки, но, к сожалению, поняли, что самые страшные монстры могут жить рядом с нами. Предлагаем вашему вниманию подборку фильмов, после просмотра которых ежедневные новости покажутся утренником в детском саду. По утверждению психологов, подобная терапия благотворно влияет на психику. Проверим?

«Девушка по-соседству»

Триллер, драма, США, 2007, 18+

Для всех, у кого железные нервы

Кадр из фильма

Эта совершенно дикая история произошла в середине 60-х годов и вошла в историю как «худшее преступление против человека в штате Индиана». Двух сестёр-подростков отец отдал на попечение многодетной домохозяйки Гертруды, которая оказалась настоящим монстром. Когда одним ужасным днём папаша на пару дней задержал ежемесячный платёж, женщина решила выместить злость на беззащитной девчушке. В ежедневных побоях и пытках участвовала как сама Гертруда, так и её дети, а также подростки из соседних домов. Ни сам горе-отец, ни местный священник, ни служба опеки «ничего не видели» до тех пор, пока шестнадцатилетняя девушка не умерла от побоев и истощения.

Режиссёр Грегори Уилсон решил подойти к материалу серьёзно, не щадя нервы юных актёров и потенциальных зрителей. Отметим гениальную, что называется, «на грани» игру Бланш Бейкер , которая, по словам коллег, после премьеры некоторое время приходила в себя в специализированной клинике. Кстати, эта же история легла в основу ещё одной картины «Американское преступление», вышедшей в том же году.

Звёзды фильма: Дэниэл Манче, Блайт Оффарт, Мадлен Тейлор и др.

«За гранью страха»

Ужасы, триллер, криминал, Мексика, США, 2007, 18+

Для всех, кто предпочитает путешествовать автостопом

Кадр из фильма

Когда подробности масштабного расследования мексиканской полиции и ФБР попали в СМИ, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как вам такое: кровожадные наркобароны, проводящие сатанинские обряды с человеческими жертвоприношениями. И это вовсе не бред наркокурьера, у которого в желудке лопнул контейнер с кокаином, а серьёзное дело, которое находилось под личным контролем высочайшего руководства обеих стран. ФБР подключилось к расследованию только после заявления о пропаже гражданина Америки — студента медицинского колледжа, который вместе с двумя друзьями решил провести каникулы в Мексике. Весёлой стране, куда сбегают преступники с чемоданами украденных долларов и красотками в придачу.

Статистика по пропавшим без вести людям на территории Мексики одна из самых печальных в мире, но чтобы мафия «официально перешла на службу» к тёмным силам? Согласитесь, это уже чересчур.

Звёзды фильма: Зев Берман, Брайан Прэсли, Райдер Стронг, Джейк Максворфи и др.

Ужасы, триллер, детектив, США, 2013, 18+

Для всех, кто хочет стать охотником за привидениями

Кадр из фильма

Конечно же, подборка самых жутких фильмов, основанных на реальных событиях, не могла обойтись без истории из практики знаменитых на весь мир экстрасенсов-детективов Эда и Лоррейн Уорренов. Отважные супруги, несмотря на насмешки со стороны скептиков, отправлялись на самые сложные расследования в самое пекло — тот самый дом, истории о котором легли в основу многочисленных романов и фильмов об ужасах Амитивилля, нашли ту самую куклу Аннабель… Начиная с пятидесятых годов прошлого века Эд и Лоррейн объездили Старый и Новый свет, расследуя паранормальные явления. Они всерьёз занимались демонологией и, как утверждают их биографы, не раз рисковали жизнями ради спасения людей. Все вещественные доказательства «работы» славного семейства содержатся в их знаменитом музее неподалёку от Нью-Йорка.

Как бы там ни было, консультантом картины стала сама миссис Лоррейн, а также Андреа Перрон, чью семью на протяжение десяти лет преследовала демоническая сущность.

Ужасы, триллер, детектив, США, 2014, 18+

Для всех, кто мечтает поступить в школу МВД

Кадр из фильма

За долгие годы работы в департаменте полиции Бронкса сержант полиции Ральф Сарчи многое повидал. Среди суровых копов из убойного отдела не принято говорить о необъяснимых явлениях, с которыми, безусловно, хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. У Сарчи хватило смелости издать воспоминания в виде сборника рассказов под названием «Остерегайтесь ночи». Несколько из них и легли в основу картины, которую, едва увидев наброски сценария, взялся продюсировать сам Джерри Брукхаймер

После начала съёмок среди киногруппы практически не осталось скептиков. Бравый сержант Сарчи, который был консультантом картины, менее всего походил на фантазёра, и после первой же шутки Эрика Баны, который играл полицейского, показал снятое им лично видео обряда экзорцизма. Надеемся, что в столице России стражам порядка не приходится изгонять бесов из подозреваемых, как их коллегам из полиции Нью-Йорка.

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

Ужасы, фэнтези, детектив, Австралия, США, 2018, 18+

Для всех, в чьём шкафу полно скелетов

Кадр из фильма

Обожаемые миллионами герои сериала «Сверхъестественное» Сэм и Дин Винчестеры, безусловно, претендуют на родство с героиней фильма Сары Винчестер , невестки того самого изобретателя легендарной американской винтовки. Кстати, в своё время братья Винчестеры выкупили обанкротившуюся оружейную компанию Горация Смита и Дэниеля Вессона. Дом, о котором идёт речь, абсолютно реальный, находится в Сан-Хосе штат Калифорния и с 1923 года является музеем-аттракционом. Общая площадь дома, который больше напоминает нечто среднее между лабиринтом Минотавра и шкатулкой злого фокусника, составляет почти шесть гектаров (!). Сара постоянно перестраивала его и хранила чертежи в строгом секрете.