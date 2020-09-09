Названы новые стандарты для получения «Оскара» 

Американская киноакадемия, которая ежегодно проводит церемонию "Оскар" , назвала новые критерии для отбора фильмов на главную награду. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Критерии коснутся только тех фильмов, которые хотят претендовать на звание "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года. Чтобы лента могла претендовать на звание лучшей, в ней должны быть исполнены два критерия из четырех, которые упоминает киноакадемия.

В фильме один из актеров первого или второго плана должен представлять расовые или этнические меньшинства. Треть труппы должна быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями. Третье условие такое же, но касается творческого и технического персонала. Четвертое правило гласит, что для работы над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из разных групп.

«Пришло время перемен. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм"», — отметили в киноакадемии.