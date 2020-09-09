Названы новые стандарты для получения «Оскара» 

Американская киноакадемия, которая ежегодно проводит церемонию "Оскар", назвала новые критерии для отбора фильмов на главную награду. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.
Критерии коснутся только тех фильмов, которые хотят претендовать на звание "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года. Чтобы лента могла претендовать на звание лучшей, в ней должны быть исполнены два критерия из четырех, которые упоминает киноакадемия.
В фильме один из актеров первого или второго плана должен представлять расовые или этнические меньшинства. Треть труппы должна быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями. Третье условие такое же, но касается творческого и технического персонала. Четвертое правило гласит, что для работы над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из разных групп.
«Пришло время перемен. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм"», — отметили в киноакадемии.
Ранее "Рамблер" сообщал о фильмах ужасов, которые получили "Оскар".