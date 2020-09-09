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Мультфильмы со смыслом, получившие «Оскар» 

Мира Маркина 4 часа назад
Мультфильмы со смыслом, получившие «Оскар»
Фото: Кадр из мультфильма "Делай ноги"
Награда за лучшую полнометражную мультипликацию в рамках премии "Оскар" появилась в 2002 году. И неслучайно: режиссеры год за годом доказывали, что снять достойную картину со смыслом можно без участия актеров, но при помощи нарисованных персонажей. О самых ярких мультфильмах, удостоившихся "Оскара", — в материале "Рамблера".

"Делай ноги", 2006

Кадр из мультфильма "Делай ноги"
Императорские пингвины всегда находили себе пару посредством пения. Но однажды на свет появился птенец Мамбл, который совсем не попадал в ноты, но зато был прекрасным танцором. Поначалу пингвиненок был изгоем, но вскоре ему удалось покорить соплеменников своим талантом.
Мультфильм однозначно придется по душе любителям мюзиклов, ведь песен здесь хоть отбавляй. Кстати, вокальные партии исполнили Николь Кидман и Хью Джекман.

"Вверх", 2009

Кадр из мультфильма "Вверх"
Главный герой Карл и его жена всю жизнь мечтали отправиться в путешествие, однако к старости их мечта так и не воплотилась в жизнь. После смерти супруги Карл все же решил осуществить задуманное, привязал к своему дому тысячи шариков и отправился исследовать мир. Но не один: совершенно случайно его попутчиком стал скаут Рассел.
Мультфильм не только удостоился "Оскара" за лучшую мультипликацию, но также был номинирован на главный приз в категории "Лучший фильм" наравне с "Аватаром" и "Бесславными ублюдками".

"Тайна Коко", 2017

Кадр из мультфильма "Тайна Коко"
Мексиканский мальчик Мигель отчаянно мечтает стать музыкантом, но родные не разделяют героя в его увлечении музыкой, считая это занятие позором. Однако Мигель не слушает родственников и однажды, обнаружив таинственную связь с покойным знаменитым певцом, отправляется в страну мертвых, чтобы познакомиться с кумиром и получить его благословение.
Авторам "Тайны Коко" удалось вплести в детский мультфильм такие важные темы, как поиск своего предназначение, родственные узы и прощание с близкими.
Комментарии
Фильмы , Аватар , Оскар , Вверх , Бесславные ублюдки , Делай ноги , Тайна Коко , Николь Кидман , Мигель , Хью Джекман
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