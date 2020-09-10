Советские киноленты, которые обожают иностранцы 

Фильмы, снятые в СССР, с особой любовью пересматривают не только в современной России. Многие советские картины занимают особое место и в сердцах иностранцев. Какие именно? Выяснял "Рамблер".

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", 1979-1986

кадр из сериала "приключения шерлока холмса и доктора ватсона"

Несмотря на то, что детективы Артура Конан Дойла неоднократно экранизировали во многих странах, именно советская версия нашла отклик в сердцах англичан. Василий Ливанов , исполнивший роль Шерлока, был награжден орденом Британской империи, а его восковую фигуру установили в музее Шерлока Холмса в Лондоне.

кадр из фильма "москва слезам не верит"

Культовая кинолента о трех девушках, приехавших покорять неприступную столицу, неслучайно пришлась по душе жителям зарубежья. Во-первых, переживания и проблемы главных героинь были знакомы иностранцам. Во-вторых, в 1981 году кинолента Владимира Меньшова удостоилась "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм". И наконец, в 1985-м Рональд Рейган рассказал, что перед встречей с Михаилом Горбачевым посмотрел картину восемь раз, чтобы понять загадочную русскую душу. Лучшей рекламы для фильма было не придумать.

кадр из фильма "летят журавли"