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Советские киноленты, которые обожают иностранцы 

Мира Маркина 5 часов назад
Советские киноленты, которые обожают иностранцы
Фото: Кадр из сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Фильмы, снятые в СССР, с особой любовью пересматривают не только в современной России. Многие советские картины занимают особое место и в сердцах иностранцев. Какие именно? Выяснял "Рамблер".

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", 1979-1986

кадр из сериала "приключения шерлока холмса и доктора ватсона"
Несмотря на то, что детективы Артура Конан Дойла неоднократно экранизировали во многих странах, именно советская версия нашла отклик в сердцах англичан. Василий Ливанов, исполнивший роль Шерлока, был награжден орденом Британской империи, а его восковую фигуру установили в музее Шерлока Холмса в Лондоне.

"Москва слезам не верит", 1979

кадр из фильма "москва слезам не верит"
Культовая кинолента о трех девушках, приехавших покорять неприступную столицу, неслучайно пришлась по душе жителям зарубежья. Во-первых, переживания и проблемы главных героинь были знакомы иностранцам. Во-вторых, в 1981 году кинолента Владимира Меньшова удостоилась "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм". И наконец, в 1985-м Рональд Рейган рассказал, что перед встречей с Михаилом Горбачевым посмотрел картину восемь раз, чтобы понять загадочную русскую душу. Лучшей рекламы для фильма было не придумать.

"Летят журавли", 1957

кадр из фильма "летят журавли"
Картина, повествующая трагическую историю влюбленных Бориса и Вероники, которых разлучила война, стала единственным советским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Без награды не осталась и исполнительница главной роли Татьяна Самойлова. Впоследствии ей предлагали сыграть Анну Каренину в Голливуде, однако СССР не отпустил актрису трудиться за рубежом.
Видео дня. Мистические случаи, попавшие в прямой эфир
Комментарии 2
Фильмы , Оскар , Москва слезам не верит , Летят журавли , Анна Каренина , Михаил Горбачев , Василий Ливанов , Шерлок Холмс , Татьяна Самойлова , Владимир Меньшов , Рональд Рейган
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