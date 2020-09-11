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Фильмы ужасов, после просмотра которых придется спать при свете 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Фильмы ужасов, после которых не удастся заснуть
Фото: Кадр из фильма «Ведьма»
Иногда мы устаем от нашей спокойной и размеренной жизни, поэтому нам хочется добавить в нее немного «перчинки». Лучше всего в этом деле помогают фильмы ужасов, во время просмотра которых происходит мощнейший выброс адреналина. «Рамблер» сделал подборку «хорроров», после просмотра которых вам вряд ли удастся уснуть.

«Ведьма»

1630 год, Новая Англия. Семья изгнанного из поселения фермера по имени Уильям находит новый дом на опушке дремучего леса. Их и без того непростая жизнь осложняется гниющим урожаем, а затем старшая дочь Уильяма теряет новорожденного малыша.
«Ведьма» — пример размеренного эстетского ужастика, в котором форма страшнее содержания. Здесь правит иррациональный страх, скрывающийся в шорохах, тенях, музыке и давящей съемке.

«Реинкарнация»

Ужастик с элементами детектива, повествующий о влиянии прошлого на настоящую жизнь, когда раскрываются семейные тайны и всплывают различные «скелеты в шкафах» обитателей, казалось бы, тихого и спокойного дома начинается со смерти матери главной героини. При жизни она была женщиной замкнутой и нелюдимой, а в последние годы жизни начала проигрывать битву за ясность сознания деменции. Через неделю после похорон могилу оскверняют, а затем семью Грэмов ждет совсем мрачный поворот.
На протяжении всего просмотра напряжение возрастает параллельно с угрозой, грозящей главным героям. При этом крайне интересно наблюдать как разваливается с виду крепкая семья, сталкиваясь со сложностями.

«Заклятие»

По сюжету, семью Перрон, поселившуюся в старом доме в Харисвилле в Род-Айленде, начинает преследовать призрак ведьмы. Он оставляет синяки на теле матери, двигает мебель, а потом начинает угрожать обитателям дома и нападать на них. Перроны обращаются к исследователям паранормального. Они соглашаются заняться их делом и выясняют, что в доме когда-то жила ведьма Версавия, она принесла своего ребенка в жертву Сатане, после чего повесилась, прокляв землю, на которой жила.
Большинство живых героев фильмов «Заклятие» реально существовали, и многие из них подтверждали произошедшее. И, конечно, фраза «основано на реальных событиях» сразу добавляет напряженности сюжету.

«Тихое место»

Невесть откуда взявшиеся монстры быстро уничтожили человеческую цивилизацию — чудовища быстры, смертоносны, неубиваемы и ориентируются на звук. В центре сюжета семья, которая готовится к появлению ребенка — для этого они оборудуют подвал звукоизоляцией и готовят для малыша плотно закрытую колыбель, но роды, как полагается в кино, начинаются не в срок и ровно в тот самый момент, когда члены семьи разделены.
На протяжении всего фильма герои практические не разговаривают — все диалоги ограничиваются жестикуляцией. Этот фактор несомненно добавляет картине «остроты». Кроме того, монстры получились по истине жуткие.
Комментарии
Фильмы , Заклятие , Ведьма , Реинкарнация , Ведьмы , Основано на реальных событиях
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