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Фильмы для тех, кто в глубокой депрессии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы для тех, кто в глубокой депрессии
Фото: Кадр из фильма «Бобер»
Иногда в жизни наступают моменты, когда ничего не хочется, все надоело и нет сил даже на то, чтобы поднять свое бренное тело с дивана. Такое ощущение безразличия ко всему может затянуться на довольно долгий период. Чтобы не дать этому случиться, стоит себя взбодрить и привести в чувство. В этом вам поможет специальная подборка фильмов, которую сделал «Рамблер».

«Дневник Бриджит Джонс»

Один из самых известных фильмов о преодолении трудностей. У Бриджит, как и у всех нас, бывают темные и светлые полосы, вот только светлые длятся недолго. Девушка постоянно дает себе зароки: перестать есть сладости, заняться спортом, бросить курить, наладить личную жизнь. Сдержать слово получается далеко не всегда, но порой она берет себя в руки. Серьезным ударом для Бриджит стало предательство любимого человека, в результате чего пришлось уволиться и начать искать новую работу. Свет надежды забрезжил с появлением мрачного, но благородного мужчины.

«Достучаться до небес»

Необычайно смешная и до слез печальная история о двух парнях, нарвавшихся на отпетых гангстеров. Наши герои — полные противоположности друг друга. Унылый неудачник и жизнерадостный красавец узнают о своих смертельных диагнозах. С тоски наклюкавшись текилы, парни решают сбежать из больницы и поехать к мору. Последнее путешествие к мечте будет воистину сумасшедшим. Эта лента, несмотря на пошлые реплики, курьезы и сцены драк, наполняет сердце состраданием. Герои жаждут почувствовать ласковое прикосновение морского ветра прежде, чем уснуть навсегда. Глядя на них, начинаешь ценить жизнь и радоваться каждому дню.

«Бобер»

Изобретательная и бескомпромиссная трагикомедия, раскрывающая необычную историю депрессии и путей ее излечения. Сюжет сфокусирован на владельце компании по производству игрушек, одолеваемом постоянными неврозами. Целыми днями он спит, обрастает пагубными привычками и волком смотрит на жену и двоих детей. Но в момент полного отчаяния герой находит долгожданное спасение — бобра-марионетку. Надев игрушку на руку и подарив ей свое второе я, 50-летний невротик начинает стремительно идти на поправку. Вывод: для спасения от хронической хандры нужно всего лишь найти своего внутреннего бобра.

«P. S. Я люблю тебя»

Романтическая лента о безграничной любви и всепоглощающей скорби считается одной из лучших мелодрам. Мы видим то настоящее, то прошлое Холли, тяжело переживающей смерть любимого мужа от опухоли мозга. Зациклившись на чудесных воспоминаниях с Джерри, девушка медленно сходит с ума от боли, теряя связь с внешним миром. В свой день рождения она вдруг получает письмо от покойного. Милый, мудрый Джерри понимал, как сложно будет его жене, поэтому загодя написал несколько трогательных писем, дав любимой дельные указания. Выполняя их, Холли учится заново жить и любить.

«Торт»

Пронзительная драма о женщине, пережившей страшную автомобильную катастрофу и впавшей беспросветную депрессию. Обезображенная шрамами героиня Дженнифер Энистон посещает курсы психологической поддержки, поедает транквилизаторы, как M&M’s, и постоянно ищет способы свести счеты с жизнью — режиссер не пытается лакировать депрессивное мироощущение, а наоборот, стремится, чтобы зритель повсюду следовал за главной героиней и прожил черную полосу вместе с ней. Ведь жизнеутверждающий финал приведет нас к мысли о том, что пережить можно все.
Комментарии
Фильмы , P.S. Я люблю тебя , Бобер , Дженнифер Энистон
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