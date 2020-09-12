Российский фильм получил приз Венецианского фестиваля

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Об этом заявила актриса Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавляет жюри кинофестиваля. В своей речи режиссер тепло поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая исполнила в фильме главную роль, а также продюсера Алишера Усманова.
Героиня Высоцкой — идейная коммунистка и партийная работница, которая искренне верит в счастливое будущее.
Напомним, что у Кончаловского уже есть гран-при за «Дом дураков», а также два «Серебряных льва» за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай».
Ранее «Рамблер» писал, что Шепелев рассказал о зарплате в новом шоу.