Подходящие фильмы для осеннего настроения 

С приходом осени все чаще хочется укутаться в плед и провести вечер за просмотром хорошего кино. «Рамблер» сделал подборку фильмов для вашего осеннего настроения.
Изабель — молодая любовница разведенного мужчины. Она всеми силами пытается подружиться с его детьми, однако они пока не готовы впускать в свою жизнь чужую женщину. Героиня собирается во что бы ни стало заслужить их любовь. Главную роль в картине исполнила Джулия Робертс.
Кадр из фильма «Вкус жизни»
Успешный шеф-повар Кейт посвятила всю свою жизнь работе. Ее жизнь меняется, когда после трагедии она становится опекуном своей осиротевшей племянницы Зои. Также в ресторане, где работает Кейт, появляется новый су-шеф Ник, который поначалу не дает ей спокойно существовать. Главные роли в картине исполнили Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.
«Родство»
Кадр из фильма «Родство»
Три подруги решили без предупреждения навестить своих взрослых сыновей в Нью-Йорке. Они решают понаблюдать за их жизнью и выяснить, почему их дети остаются холостяками. В конце концов, герои поймут, что рецепт счастливой жизни у каждого свой. Главные роли в картине исполнили Анджела Бассетт, Патриша Аркетт и Фелисити Хаффман.