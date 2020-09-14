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Подходящие фильмы для осеннего настроения 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Подходящие фильмы для осеннего настроения
Фото: Кадр из фильма «Мачеха»
С приходом осени все чаще хочется укутаться в плед и провести вечер за просмотром хорошего кино. «Рамблер» сделал подборку фильмов для вашего осеннего настроения.

«Мачеха»

Изабель — молодая любовница разведенного мужчины. Она всеми силами пытается подружиться с его детьми, однако они пока не готовы впускать в свою жизнь чужую женщину. Героиня собирается во что бы ни стало заслужить их любовь. Главную роль в картине исполнила Джулия Робертс.

«Вкус жизни»

Кадр из фильма «Вкус жизни»
Успешный шеф-повар Кейт посвятила всю свою жизнь работе. Ее жизнь меняется, когда после трагедии она становится опекуном своей осиротевшей племянницы Зои. Также в ресторане, где работает Кейт, появляется новый су-шеф Ник, который поначалу не дает ей спокойно существовать. Главные роли в картине исполнили Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт.

«Родство»

Кадр из фильма «Родство»
Три подруги решили без предупреждения навестить своих взрослых сыновей в Нью-Йорке. Они решают понаблюдать за их жизнью и выяснить, почему их дети остаются холостяками. В конце концов, герои поймут, что рецепт счастливой жизни у каждого свой. Главные роли в картине исполнили Анджела Бассетт, Патриша Аркетт и Фелисити Хаффман.
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Комментарии 1
Фильмы , Мачеха , Вкус жизни , Кэтрин Зета-джонс , Фелисити Хаффман , Анджела Бассетт , Джулия Робертс , Аарон Экхарт
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