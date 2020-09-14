Подходящие фильмы для осеннего настроения 

С приходом осени все чаще хочется укутаться в плед и провести вечер за просмотром хорошего кино. «Рамблер» сделал подборку фильмов для вашего осеннего настроения.

Изабель — молодая любовница разведенного мужчины. Она всеми силами пытается подружиться с его детьми, однако они пока не готовы впускать в свою жизнь чужую женщину. Героиня собирается во что бы ни стало заслужить их любовь. Главную роль в картине исполнила Джулия Робертс

Кадр из фильма «Вкус жизни»

Аарон Экхарт. Успешный шеф-повар Кейт посвятила всю свою жизнь работе. Ее жизнь меняется, когда после трагедии она становится опекуном своей осиротевшей племянницы Зои. Также в ресторане, где работает Кейт, появляется новый су-шеф Ник, который поначалу не дает ей спокойно существовать. Главные роли в картине исполнили Кэтрин Зета-Джонс

«Родство»

Кадр из фильма «Родство»