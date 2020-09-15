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Фильмы для тех, кто скучает по путешествиям 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Сейчас, в период пандемии, многие из нас особенно скучают по путешествиям. Ведь из-за закрытых границ в большинство стран мы не можем насладиться национальной кухней, волшебными пейзажами и загадочной культурой таких полюбившихся нам городов. Поэтому «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые помогут вам хоть ненадолго почувствовать себя туристом.

«Ешь, молись, люби»

В центре сюжета Элизабет Гилберт, которая отправилась на поиски себя после неудачного развода. В этом фильме есть все, о чем только можно мечтать: занимательный сюжет, любовь, маленькие уютные кофейни в центре Рима, где подают пиццу на тончайшем тесте и дыню с прошутто, индийский колорит и балийские пейзажи, усыпанные рисовыми полями и джунглями.

«Поездка в Испанию»

История простая: британские актеры Стив Куган и Роб Брайдон отправляются в путешествие по Испании. Один едет за вдохновением, чтобы закончить книгу, а второй — по заданию газеты пишет рецензии на местные рестораны. А параллельно каждый пытается переосмыслить свою жизнь, отношения и творчество. Смотреть кино стоит, хотя бы ради того, чтобы увидеть Испанию во всей ее разнообразной красоте: от Кантабрии и Страны Басков, через Арагон и Риоху до Андалусии.

«Дикая»

Фильм с Риз Уизерспун в главной роли и мемуары, на которых он основан, рассказывают о силе одиночества и о том, как эта сила может изменить жизнь. После неудавшегося брака и смерти матери потерявшая всякую надежду на счастливую жизнь Шерил проводит месяцы в пешем странствии по Pacific Crest Trail, от Южной Калифорнии до Вашингтона. Большую часть путешествия женщина бродит в полном одиночестве на фоне невероятно красивой дикой природы и учится, как оставаться собой за пределами нормальной жизни.

«Комната с видом»

Мелодрама британца Джеймса Айвори разворачивается сразу в двух контрастных странах — Англии и Италии начала XX века. Главная героиня фильма, юная леди Люси, путешествует по солнечной Италии в сопровождении строгой тети Шарлотты. Во Флоренции она знакомится со свободолюбивым земляком, который открыто критикует светское воспитание и не стесняется нарушать нормы приличия. Флоренция в фильме выглядит изумительно, а от сцены поцелуя на фоне реки Арно у вас точно перехватит дух.

«Полночь в Париже»

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Нужно отдать должное Вуди Аллену не только за захватывающий сюжет, но и за такое романтическое представление французского города. Старинные улицы, круто поднимающиеся и опускающиеся, где не разъедутся две машины, развилки через несколько домов — это старый Париж. В каком еще месте могло начаться путешествие в прошлое?
Комментарии
Фильмы , Видео , Дикая , Ешь, молись, люби , Полночь в Париже , Дикий , Риз Уизерспун , Стив Куган , Элизабет Гилберт , Роб Брайдон
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