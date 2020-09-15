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Не только «Грязные танцы»: лучшие фильмы с Патриком Суэйзи 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Фильмы с Патриком Суэйзи, которые следует увидеть
Фото: Кадр из фильма «Грязные танцы»
В 2009 году от рака умер актер Патрик Суэйзи. Многие его знают по роли в фильме «Грязные танцы», но это далеко не единственная его успешная работа. «Рамблер» расскажет о лучших картинах с Патриком Суэйзи.

«Привидение»

Кадр из фильма «Привидение»
Влюбленные Сэм и Молли возвращаются домой, и тут на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится призраком. После случившегося мужчина понимается, что погиб неслучайно, а для того, чтобы предупредить Молли об опасности, которая ей угрожает. В фильме также сыграли Деми Мур и Вупи Голдберг. Картинна была удостоена премии «Оскар» в двух категориях.

«Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар»

Кадр из фильма «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар»
В этом фильме Патрик Суэйзи вместе с Уэсли Снайпсом и Джоном Легуизамо играет трех состоявшихся трансвеститов. По сюжету, они отправляются в Голливуд на ежегодный конкурс красоты. Однако из-за поломки машины, им предстоит провести несколько дней в богом забытом месте. Ходят слухи, что Суэйзи какое-то время провел в клубах для трансвеститов, чтобы вжиться в роль.

«Дом у дороги»

Кадр из фильма «Дом у дороги»
В этом фильме Патрик Суэйзи исполнил роль вышибалы, который намерен восстановить порядок в небезопасном баре «Двойная порция». Однако его действия не нравятся известному рэкетиру Брэду Уэсли. Несмотря на высокую оценку зрителей, фильм был удостоен четырех номинаций на премию «Золотая малина».
Комментарии 1
Фильмы , Привидение , Грязные танцы , Оскар , Патрик Суэйзи , Джули Ньюмар , Вупи Голдберг , Мур Деми , Джон Легуизамо
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