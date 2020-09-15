Что посмотреть: фильмы о раздвоении личности 

Во время просмотра этих фильмов довольно сложно догадаться кто злодей, а кто нет. Все дело в том, что обоих играет один и тот же персонаж, правда с раздвоением личности. «Рамблер» расскажет о лучших фильмах про таких людей.

По сюжету, писатель Морт Рейни совсем недавно развелся. Сейчас он встречается с бывшей супругой только для того, чтобы подписать необходимые документы. Из-за случившегося Морт не может писать, он только и делает, что спит и смотрит на экран компьютера. Однако все меняется, когда на его пороге появляется мужчина, который обвинил Рейни в плагиате. Главную роль в фильме исполнил Джонни Депп

Кадр из фильма «Сплит»

В главном герое этого фильма уживается ни одна и ни две личности, а целых 24. Сюжет фильма начинается с того, что среди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает трех школьниц. У картины есть приквел — «Неуязвимый» и сиквел — «Стекло» . Главную роль в фильме исполнил Джеймс МакЭвой

Кадр из фильма «Я, снова Я и Ирэн»