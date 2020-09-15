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Что посмотреть: фильмы о раздвоении личности 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что посмотреть: фильмы о раздвоении личности
Фото: Кадр из фильма «Тайное окно»
Во время просмотра этих фильмов довольно сложно догадаться кто злодей, а кто нет. Все дело в том, что обоих играет один и тот же персонаж, правда с раздвоением личности. «Рамблер» расскажет о лучших фильмах про таких людей.

«Тайное окно»

По сюжету, писатель Морт Рейни совсем недавно развелся. Сейчас он встречается с бывшей супругой только для того, чтобы подписать необходимые документы. Из-за случившегося Морт не может писать, он только и делает, что спит и смотрит на экран компьютера. Однако все меняется, когда на его пороге появляется мужчина, который обвинил Рейни в плагиате. Главную роль в фильме исполнил Джонни Депп.

«Сплит»

Кадр из фильма «Сплит»
В главном герое этого фильма уживается ни одна и ни две личности, а целых 24. Сюжет фильма начинается с того, что среди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает трех школьниц. У картины есть приквел — «Неуязвимый» и сиквел — «Стекло». Главную роль в фильме исполнил Джеймс МакЭвой.

«Я, снова Я и Ирэн»

Кадр из фильма «Я, снова Я и Ирэн»
Чарли — дружелюбный полицейский. Его проблема в том, что об него все вытирают ноги. Из-за этого у героя случается нервный срыв, который приводит к появлению агрессивного альтер эго по имени Хэнк. Отношения между личностями становятся напряженными, когда Чарли посылают отконвоировать в другой штат преступницу. Главную роль в картине исполнил Джим Керри.
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Комментарии
Фильмы , Я, снова я и Ирэн , Тайное окно , Сплит , Стекло , Неуязвимый , Джонни Депп , Джим Керри , Джеймс Макэвой
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