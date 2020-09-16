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Мадонна снимет о себе биографический фильм 

RT на русском и ещё 10 7 часов назад
Мадонна снимет о себе биографический фильм
Фото: RT на русском
Американская певица Мадонна снимет биографический фильм о собственной жизни. Сценарий ленты она напишет совместно с обладательницей «Оскара» Диабло Коуди, работавшей над лентами «Джуно» и «Талли». По словам Мадонны, главной составляющей картины станет музыка. Кроме того, певица обещает поделиться со зрителями множеством вдохновляющих историй из своей жизни.
Американская певица Мадонна примет участие в работе над биографическим фильмом о своей жизни для компании Universal Pictures. Как отмечает Variety, звёзды нередко подключаются к байопикам о себе и обычно выступают в качестве консультантов и исполнительных продюсеров таких проектов (как в случае с картинами «Богемская рапсодия» и «Рокетмен»). Однако вклад Мадонны будет более весомым: она займёт режиссёрское кресло, а также на пару с обладательницей «Оскара» Диабло Коуди («Джуно», «Талли») напишет сценарий ленты.
«Я хочу показать то невероятное путешествие, коим является моя жизнь как артистки, исполнительницы, танцовщицы — человека, который пытается пробиться в этом мире», — цитирует певицу Variety.
Мадонна подчеркнула, что главной составляющей фильма станет музыка. Также певица обещает поделиться со зрителями множеством историй из собственной жизни.
«Внимание в фильме будет в первую очередь уделяться музыке. Музыка даёт мне силы двигаться дальше, а искусство помогает мне жить. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кому ещё, как не мне, их поведать. Важно, чтобы об американских горках моей жизни рассказала я, представив собственный голос и видение», — говорит Мадонна.
Над проектом также трудятся председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли и продюсеры Сара Замбрено («МЫ. Верим в любовь»), Гай Озери («Сумерки», «Перси Джексон и похититель молний»), Эми Паскаль («Человек-паук: Вдали от дома», «Веном»). Последняя работала с Мадонной над проектом 1992 года «Их собственная лига».
«Для меня работа над этим фильмом — одно удовольствие. Я знакома с Мадонной с тех времён, когда мы снимали «Их собственную лигу» и не могу представить себе ничего более увлекательного, чем участвовать вместе с ней и Диабло над воссозданием на больших экранах правдивой истории её жизни совместно с Донной и нашими партнёрами из Universal Pictures», — рассказала продюсер.
Название фильма, дата премьеры и актёрский состав пока неизвестны.
Королева поп-музыки
Карьера Мадонны началась в 1980-х. С тех пор певица выпустила множество хитов, в том числе композиции Like a Virgin, True Blue, La Isla Bonita, Hung Up, Frozen, You'll See и Like a Prayer. Она — одна из самых продаваемых артисток всех времён: записи певицы распроданы по всему миру тиражом более 335 млн Мадонна удостоена семи премий «Грэмми» и множества других престижных наград. Журнал Rolling Stone поставил её на 56 место в рейтинге величайших авторов песен.
Творчество певицы оказало сильное влияние на музыкальную культуру. За свои достижения Мадонна получила прозвище «королева поп-музыки».
Также Мадонна пробовала себя в кино — в качестве режиссёра, сценариста, продюсера и актрисы.
В числе режиссёрских работ Мадонны музыкальная мелодрама 2008 года «Грязь и мудрость», короткометражка Secret Project Revolution и историческая драма «МЫ. Верим в любовь», удостоенная премии «Золотой глобус» за лучшую песню в 2012 году (Masterpiece). Сценарии для этих проектов Мадонна писала вместе с соавторами.
Одной из наиболее известных актёрских работ певицы стала главная роль в музыкальной драме Алана Паркера «Эвита», основанной на биографии актрисы и первой леди Аргентины Эвы Дуарте. Экранным партнёром Мадонны стал Антонио Бандерас. Фильм был номинирован на «Оскар» в пяти категориях и получил статуэтку за лучшую песню (You Must Love Me). Также лента была удостоена трёх премий «Золотой глобус» — как лучший фильм в жанрах комедия или мюзикл, женскую роль и песню.
Благодаря этому фильму Мадонна попала в книгу рекордов Гиннеса: она установила рекорд по количеству использованных в кадре костюмов. Артистка меняла одежду 85 раз.
Несмотря на признание в профессиональной среде, лента получила средние оценки: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 63% на основе отзывов критиков и 68% согласно мнению аудитории.
Также Мадонна исполнила роли в фильмах «Отчаянно ищу Сьюзен», «Шанхайский сюрприз», «Тени и туман», «Тело как улика», «Четыре комнаты» и других. Песни в её исполнении звучат более чем в 400 кино— и телепроектах.
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Фильмы , Джуно , Сумерки , Талли , Рокетмен , Четыре комнаты , Оскар , Человек-Паук: Вдали от дома , Веном , Богемская рапсодия , Перси Джексон и похититель молний , Их собственная лига , Антонио Бандерас , Алан Паркер , Эми Паскаль , Мадонна , ЦРУ , Rolling Stone
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