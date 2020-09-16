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Главные кинопремьеры недели 

Стелла Шмель 8 часов назад
Главные кинопремьеры недели
Фото: Кадр из фильма "Львица"
Что смотреть в кино с 17 сентября? Самые громкие из предстоящих кинопремьер — в материале "Рамблера".

"Львица"

Английский боевик с Меган Фокс в роли отчаянной наемницы, пытающейся вместе со своей командой освободить из плена похищенную дочь губернатора.
Кадр из фильма "Львица"
Героине Фокс, помимо прочего, предстоит встретиться со сбежавшей с живодерни львицей. И эта парочка готова навести шороху.

"Смотри как я"

Российское кино с высоким рейтингом ожидания. В главной роли — Ольга Турчак, Михаил Мещеряков, Александр Самойленко и другие.
Постер к фильму "Смотри как я"
Тандем безбашенной девицы, сбежавшей из детдома, и слепого парня, который решил уйти от своего отца, отправляется к морю — навстречу приключениям. Они дикие, молодые и жаждут свободы. Что может им помешать?

"Антебеллум"

Социальный хоррор, рассказывающий историю современной писательницы, внезапно оказавшейся на американском юге XIX века. Все, что теперь составляет ее жизнь, — сбор хлопка на полях и рабство.
Кадр из фильма "Антебеллум"
В главных ролях — Жанель Моне, Марке Ричардсон Второй, Эрик Ланж и другие.
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Комментарии
Фильмы , Михаил Мещеряков , Эрик Ланж , Меган Фокс , Александр Самойленко
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