Главные кинопремьеры недели 

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Что смотреть в кино с 17 сентября? Самые громкие из предстоящих кинопремьер — в материале "Рамблера".

"Львица"

Английский боевик с Меган Фокс в роли отчаянной наемницы, пытающейся вместе со своей командой освободить из плена похищенную дочь губернатора.

Кадр из фильма "Львица"

Героине Фокс, помимо прочего, предстоит встретиться со сбежавшей с живодерни львицей. И эта парочка готова навести шороху.

"Смотри как я"

Постер к фильму "Смотри как я"

Тандем безбашенной девицы, сбежавшей из детдома, и слепого парня, который решил уйти от своего отца, отправляется к морю — навстречу приключениям. Они дикие, молодые и жаждут свободы. Что может им помешать?

"Антебеллум"

Социальный хоррор, рассказывающий историю современной писательницы, внезапно оказавшейся на американском юге XIX века. Все, что теперь составляет ее жизнь, — сбор хлопка на полях и рабство.

Кадр из фильма "Антебеллум"