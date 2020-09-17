Сексуальные уроки от героев фильмов

Фильмы — это не только неплохая идея скрасить вечерок-другой, но и отличная энциклопедия по сексу. Мы нашли 5 сексуальных сцен, которые не прочь воплотить в реальной жизни. «9 ½ НЕДЕЛЬ»

«9 ½ недель» — классика эротического жанра. Ну, кто не помнит соблазнительных Микки Рурка и Ким Бесингер? Невероятно сексуальный инвестор с Уолл-Стрит Джон Грей и скромная сотрудница картинной галереи Элизабет МакГроу занимаются сексом в переулке между домами во время дождя. Да и вообще, парочка не брезгует в сексе и едой, и танцами, и костюмами. Все, что может помочь в получении оргазма — пожалуйста, заверните! Мы уверены, что все эти сцены уже просмотрены вами и подругами не раз и не два, поэтому перечислять каждый момент не будем. Просто аплодируем стоя и учимся у отважных и страстных ребят.

Выбрать что-то одно из всего разнообразия сексуальных утех главных героев — задача невыполнимая: слишком яркие и увлекательные идеи подбрасывают нам. Но главное во всех интимных сценах фильма «9 ½ недель» — это смелость и полное доверие своему партнеру. Джон и Элизабет были так влюблены друг в друга, так страстно желали быть любимыми и отдавать каждый сантиметр своего тела во власть любимого человека, что весь фильм превратился в нечто захватывающее и волнующее. А как же иначе?

Страсть может настигнуть где угодно и когда угодно. Не стоит терпеть до спальни, если можно сделать это прямо сейчас! Правда, место лучше выбирать нелюдное, а то, не ровен час, засекут вас бабушки с тележками и малолетними внуками.

«Американский пирог»

Милый и девственно-чистый старшеклассник Джим постигает азы секса,используя подручные средства. И тут ему под руку совершенно случайно попадается свежий пирог. Что ж, на войне все средства хороши.

Не стесняйтесь использовать сексуальные игрушки. Это может не только разнообразить вашу интимную жизнь, но и подарить множество ярких моментов. Правда, не советуем вам использовать горячие пироги, лучше сходите в специализированный магазин и подберите себе игрушку по вкусу.

«Лолита»

Главный герой романа и одноименного фильма Гумберт Гумберт без ума от юной и обольстительной Лолиты. Девочка оказывается не против оказаться в объятиях взрослого мужчины.

Ролевые игры — это весело! Не обязательно строить из себя девочку в период полового созревания, можно придумать что-то гораздо интереснее. Например, поиграйте в соблазнительную медсестру или секретаршу, которая принесла важный отчет. И сдайте его в устной форме (если вы понимаете, о чем мы).

«Соблазн»

Анджелине Джоли не надо прилагать каких-то особых усилий, чтобы соблазнить любого мужчину. Пара жарких взглядов, полупрозрачные намеки и соблазнительные движения — и вуаля! — мужчина уже готов подарить вам звезду с неба. Может быть, даже две звезды.

Проявите инициативу! Не обязательно ходить с надписью на лбу «Давай сделаем это прямо сейчас», можно обойтись легкими прикосновениями, поцелуями и взглядом, в котором читается желание заняться сексом. Редкий мужчина упустит такую возможность!

«Секс в большом городе»

Когда Саманта начала замечать, что секс больше не доставляет ей удовольствия, она не отчаялась, а, наоборот, приняла этот вызов и вышла победительницей! Ведь она знала, что мастурбация — неотъемлемая часть познания собственного тела.