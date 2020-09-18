Что может быть прекраснее чувства любви? Конечно, порой она бывает безответной, но в то же время она может появиться там, где ее совсем не ждешь. «Рамблер» сделал подборку фильмов для тех, кто разочаровался в этом волшебном чувстве, чтобы напомнить — любовь действительно существует!

Ирландская эмигрантка Эйлиш Лейси, переехав в Америку, влюбляется в итальянца. И все у них складывается прекрасно, пока смерть матери не вынуждает Сиршу вернуться в Ирландию, где за ней тут же начинает ухаживать другой интересный кавалер. И без того непростая жизнь главной героини осложняется еще и выбором между двух прекрасных мужчин.

Маргарет Тейт — главный редактор ведущего книжного издательства, очень ответственный и не заменимый работник, но при этом жуткая бестия. Особенно она любит доводить своего подчиненного помощника, Эндрю Пакстон. Но когда Маргарет ставят перед фактом, что ее депортируют обратно в Канаду, она, не желая терять свою любимую работу и статус, уговаривает Эндрю жениться на ней фиктивно. Самое интересное начинается, когда по стечению случая они приезжают к родственникам Эндрю, которых он не видел несколько лет из-за срочной работы.

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга.

Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София.

Мэри Фиоре работает организатором свадебных торжеств. Она проводит так много времени со счастливыми парами, что не находит времени поискать свое собственное счастье. Однажды Мэри от несчастного случая спасает прекрасный молодой человек по имени Стив. Она проводит с ним прекрасный вечер, а на следующее утро у неё есть уже новая богатая клиентка Фрэн, организация свадьбы которой поможет карьерному росту Мэри. Каково же было её удивление, когда девушка узнала, что Стив и есть жених Фрэн.

Рози и Алекс — лучшие друзья. Но вот семья Алекса переезжает в Бостон, и они вынуждены расстаться. Вскоре герои понимают, что жить друг без друга не могут и решают — первую ночь Рози и Алекс проведут вместе. Но у судьбы на все свои планы, и она решила, что главным героям не суждено встретиться. Но кто знает, как изменится их жизнь через двенадцать лет.

«Как выйти замуж за три дня»

Анна давно встречается с Джереми и думает, что он вот-вот сделает ей предложение. В итоге, не дождавшись от него заветных слов, Анна решает отправиться в Ирландию, куда ее возлюбленный уехал в командировку. В Ирландии есть традиция, в високосный год любая девушка может сделать предложение своему молодому человеку 29 февраля, что не будет восприниматься неправильно. Сопровождать до места назначения ее будет Деклан — ирландец-незнакомец, со своей корыстной целью.

Когда таинственная женщина по имени Кэти появляется в маленьком городе Сауспорт в Северной Каролине, ее внезапное прибытие вызывает множество вопросов у местных жителей, в частности, относительно прошлого незнакомки. Странноватая, но прекрасная Кэти избегает каких-либо отношений со своими новыми земляками, однако цепочка непредвиденных обстоятельств приводит ее к сразу двум связям: с Алексом, вдовцом и отцом двоих детей; и Джо, одинокой девушкой, живущим по соседству.