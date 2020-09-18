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Фильмы, у которых должен был быть другой финал 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Фильмы, у которых должен был быть другой финал
Фото: Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»
Вы можете представить другую концовку своих любимых фильмов? Вот и мы нет. А на самом деле некоторые картины должны были закончиться совсем иначе. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

«Мистер и миссис Смит»

В конце фильма главные герои находятся на сеансе у психотерапевта, и говорят, что их отношения наладились. Но режиссером Дагом Лайманом был снят еще один вариант финала фильма. В ней счастливые мистер и миссис Смит гуляют с дочерью, которая демонстрирует родителям удивительные снайперские способности. Ролик с альтернативной концовкой есть в свободном доступе в Сети.

«Красотка»

Кадр из фильма «Красотка»
Изначально фильм «Красотка» должен был закончиться смертью главной героини Вивиан от передозировки запрещенными веществами. Однако во время съемок картины мнение режиссеров и актеров поменялось. По их мнению, такая концовка казалась слишком трагичной. Вот так драматический фильм превратился в романтическую комедию.

«Война миров Z»

Кадр из фильма «Война миров Z»
Финальная сцена триллера должна была разворачиваться на Красной площади в Москве, где герой Брэда Питта должен был вновь сразиться с зомби. Такой вариант уже был почти готов, однако режиссер Деймон Линделоф вдруг написал иную концовку. Результатом стала задержка ленты на полгода и увеличение бюджета картины.
Комментарии 1
Фильмы , Война миров Z , Красотки , Красотка , Мистер и миссис Смит , Брэд Питт , Даг Лайман
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