Фильмы, у которых должен был быть другой финал 

Вы можете представить другую концовку своих любимых фильмов? Вот и мы нет. А на самом деле некоторые картины должны были закончиться совсем иначе. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

В конце фильма главные герои находятся на сеансе у психотерапевта, и говорят, что их отношения наладились. Но режиссером Дагом Лайманом был снят еще один вариант финала фильма. В ней счастливые мистер и миссис Смит гуляют с дочерью, которая демонстрирует родителям удивительные снайперские способности. Ролик с альтернативной концовкой есть в свободном доступе в Сети.

Кадр из фильма «Красотка»

Изначально фильм «Красотка» должен был закончиться смертью главной героини Вивиан от передозировки запрещенными веществами. Однако во время съемок картины мнение режиссеров и актеров поменялось. По их мнению, такая концовка казалась слишком трагичной. Вот так драматический фильм превратился в романтическую комедию.

Кадр из фильма «Война миров Z»