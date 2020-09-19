10 сбывшихся предсказаний из «Назад в будущее»

Действие второй части фильма «Назад в будущее» происходит, как известно, в 2015 году. После тщательной ревизии технологических прогнозов из фильма было обнаружено, что почти все они сбылись — даже летающие скейтборды уже есть.
1. Видеочат
Технологию видеоконференций в свое время предсказали все кому не лень, Роберт Земекис не исключение. Так оно и вышло: скайп появился в 2003 году, позже к нему присоединились Facetime, Viber и проч. Только вряд ли кто-то обсуждает в скайпе аферы, как это делают в фильме старый Марти МакФлай и его нечистый на руку партнер Нидлс. К тому же во вселенной Земекиса нет интернета, видео тут — опция телефонной связи. Отсюда пара трогательных моментов: перед тем как выйти в чат, МакФлай просит своих вздорных детей освободить линию, а после получает по факсу бумажку об увольнении. Факсы, как известно, вымерли, но, в конце концов, это не агентство предсказаний, а комедийно-приключенческий фильм для юношества. Лучше обратить внимание на следующие откровения: немыслимый в домохозяйствах 1989 года плоский экран (да еще с соотношением сторон 16:9 вместо тогдашнего телестандарта 4:3), текстовые сообщения на этом экране и догадку, что в видеочате за тобой тоже могут следить.
2. Летающая машина
Пожалуй, самое знаменитое допущение фильма — летающие машины, и в частности летающий «ДеЛориан», оснащенный мусорным реактором. Кажется, как-то в интервью Земекис говорил, что они и сами не верили, будто к 2015 году автомобиль взлетит, но представить себе фильм без него было просто невозможно. Однако автомобиль к 2015 году все же взлетел. Понятно, что с оговорками. Имеются в виду довольно неуклюжие прототипы аппаратов, напоминающие то ли микросамолет, то ли макродрон.
3. Дроны
В появление дронов, выгуливающих собак, создатели фильма тоже, наверно, вряд ли верили.
Кадр из фильма "Назад в будущее"
В теории нынешние беспилотники могут следовать заданному курсу в течение получаса или больше — и энтузиасты уже проводят испытания на животных. Другое дело, что реальность оказалась удивительнее: с помощью дронов гораздо интереснее делать автопортреты (собак в том числе), а еще снимать порно.
4. Летающая доска
Точнее — доска, парящая в нескольких сантиметрах от земли. Бесполезна над водой. Предполагает множество модификаций, в том числе с реактивным двигателем (и тогда доску можно ласково называть «Питбулем»). Первый — довольно сомнительный — образец ховерборда появился несколько лет назад. В 2015 году деньги на промышленное производство более-менее реалистичной модели собирали всем миром. «Более-менее» тут означает, что ховерборд страшно шумит, летает минут пять и только над металлической поверхностью, цена опытного образца что-то около 10 тысяч долларов.
5. «Умные» кроссовки
Самошнурующиеся кроссовки пытались делать энтузиасты из проекта Powerlace. Еще Nike как-то выпустила небольшую партию Air Mag для фанатов за несколько тысяч долларов за пару — их мигом разобрали (но что-то всегда можно найти на eBay).
6. Жестовый контроллер
В ностальгическом кафе «Восьмидесятые», где молодой МакФлай демонстрирует старинное искусство стрельбы из геймерского пистолета, над ним смеются школьники (один из них — маленький Элайджа Вуд). Потому что игры, в которые надо играть руками, — это для детей. Предсказание сбылось наполовину. У нас есть бесконтактные контроллеры Kinect и Wii, и вот они как раз больше подходят детям. Большинству игроков, а это вполне взрослые люди, до сих пор приходится иметь дело с геймпадом, мышкой и клавиатурой.
7. Бионический протез
Выпуск бумажной газеты USA Today дает много занятных подробностей о жизни в воображаемом 2015 году. Хотя по большей части авторы не угадали: Диана, к сожалению, не стала королевой, президентом США выбрали не женщину, у Швейцарии пока нет проблем с терроризмом.
BigPikcha.ru
Но, скажем, сообщение об отстраненном питчере, который использовал в игре свою бионическую руку «без калибровки», не такая уж и фантастика. Речь не про питчера — про руку. Первые успешные испытания бионических протезов, которыми управляют силой мысли, состоялись еще в 2014 году. Холестерин, кстати, тоже реабилитировали.
8. Большой айфон
При желании в фильме можно разглядеть даже прообраз айфона, или как минимум мобильного устройства для приема платежей, предположительно с дисплеем и датчиком отпечатка пальца. Это та штука в руке старика, который просит Марти пожертвовать денег на ремонт легендарных городских часов. Допустим, что выглядит устройство как андроид из 1989-го, но мысль верная: портативный экран для беспроводной связи с миром — главный герой нашего времени.
9. Голограмма
Голографическую рекламу, как у несуществующих «Челюстей-19», нам пока не показывают. Но все же этот пародийный эпизод содержит намек сразу на несколько популярных в 2015 году явлений. Бесконечные сиквелы, 3D-формат во всех его проявлениях и, возможно, грядущий расцвет собственно голографии.
10. «Умные» очки
Во время семейного ужина дети Марти МакФлая сидят в очках — в них они смотрят телевизор и, похоже, болтают с друзьями. Все это похоже на Google Glass и шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Ни тем ни другим в 2015 году пользоваться за обеденным столом невозможно, но тут надо просто заменить очки на смартфон — и можно считать, что прогноз сбылся. Собственно, в таких деталях вся сила и обаяние этого фильма, особенно для 80–90-х, когда будущее в кино чаще оборачивалось космосом, утопией или апокалиптическим кошмаром. Тут герои попадают в относительно дружелюбный городок, где, в сущности, все по-прежнему, изменились только мелочи, и появилось больше классных гаджетов. Машины летают, но многие на них еще и ездят. Людей нарядили в форму работников коммунальных служб, но всегда найдется дедушка в кардигане и с тростью. Есть «умные» очки, но можно почитать газету. Новые технологии лишь сильнее подчеркивают вечное. Например, что отцов и детей иногда разделяет пропасть. Создателям фильма, правда, не пришло в голову, что в 2015 году болезненная страсть к гаджетам накроет скорее отцов, чем их детей.