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Покорить Голливуд: принц Гарри решил научиться производству фильмов 

Teleprogramma.pro и ещё 3 5 часов назад
Принц Гарри решил научиться производству фильмов
Фото: Teleprogramma.pro
После того как Меган Маркл и принц Гарри решили заниматься продюсированием и подписали многомиллионный договор с американским стриминговым сервисом, герцог решил учиться.
Известно, что у Маркл есть опыт работы в киноиндустрии, помимо этого у нее за плечами высшее образование в этой области. Ранее актриса получила диплом университета в Иллиноисе. У принца же соответствующего образования нет, поэтому он и решил начать с самых низов. Записался на интернет-курсы по производству фильмов.
Как сообщает Mirror, принц Гарри прошел пятидневное онлайн-обучение. Он не хочет оставаться в тени Меган, поэтому полон решимости и готов работать в этом направлении.
Контракт с Netflix на сумму 115 миллионов фунтов стерлингов герцоги Сассекские подписали в конце августа. Они будут работать над созданием документальных фильмов, сериалов и детских шоу. Также пара задумалась снять фильм о наследии принцессы Дианы.
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Фильмы , Другое , принц Гарри , Netflix
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