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5 самых кассовых российских фильмов 

Александра Нечаева 6 часов назад
Далеко не все российские фильмы зрители считают достойными внимания. Но некоторые из них становятся весьма успешными. Показатель этого — кассовые сборы, ведь именно покупая билет, зрители голосуют за популярность картины. О том, какие фильмы были отмечены поклонниками кино, рассказывает «Рамблер».

“Сталинград”

В 2013 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука, повествующий об одном из самых кровопролитных сражений в истории.
Кадр из фильма
На фоне трагических событий разворачиваются истории любви, предательства, ненависти обычных людей. Фильм посмотрели почти 6 миллионов человек, оставив в кассах кинотеатров 1670 миллионов рублей.

“Последний богатырь”

Нетипичный сюжет новой российской сказки пришелся по вкусу и юным зрителям и взрослым.
Кадр из фильма
Красивая картинка, интересные сказочные герои, раскрывающиеся в картине совершенно иначе, нежели в народных сказках, а также юмор и актерская игра сделали «Последнего богатыря» одним из самых любимых фильмов российских зрителей. Картина вышла в 2017 году, ее посмотрели почти 7,5 миллионов человек, кассовые сборы сказки составили 1731 миллион рублей. Поклонники фильма с нетерпением ждут продолжения, запланированного на конец этого года.

“Т-34”

Фильм Алексея Сидорова, вышедший в 2018 году, получил как массу восторженных отзывов, так и шквал критики.
Кадр из фильма
В центре сюжета — история самоотверженного подвига танкиста Ивушкина, которому удалось угнать захваченный немцами танк прямо у тех из-под носа. Многие критиковали картину, противопоставляя ей «Жаворонка», фильм, снятый в 1965 году и рассказывающий ту же историю. Ругать-то ругали, но кассу картине все же сделали: 2273 миллиона рублей собрал «Т-34» в российском прокате.

“Движение вверх”

Спортивная драма 2017 года, основанная на реальных событиях, тоже заставила пошуметь общественность и критиков.
Кадр из фильма
Но то, что многие зрители после просмотра фильма аплодировали в кинотеатрах, стоя, наверно, о многом говорит. А еще тот факт, что в прокате картина собрала 3043 миллиона рублей.

“Холоп”

Легкая романтическая комедия с искрометным юмором, повествующая о перевоспитании наглого мажора, пришлась по душе российским зрителям.
Кадр из фильма
Лента Клима Шипилина собрала в прокате 3071 миллион рублей.
Комментарии
Фильмы , Видео , Сталинград , Движение вверх , Последний богатырь , Жаворонок , Алексей Сидоров , Федор Бондарчук
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