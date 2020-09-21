Что смотреть в кино с 24 сентября 

На какие фильмы стоит сходить в кино на этой неделе, советует "Рамблер".
“Стрельцов”
Известный советский футболист Эдуард Стрельцов к 20 годам уже успел завоевать славу одного из самых талантливых футболистов.
Кадр из фильма "Стрельцов"
Он с нетерпением ждет поездки на Чемпионат мира, откуда собирается вернуться с победой. Но за два дня до отъезда ему предъявляют ложное обвинение и он попадает в тюрьму.
“Клаустрофобы: Квест в Москве”
Популярный блогер сделал себе имя, участвуя в разнообразных испытаниях по всему миру.
Кадр из фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве»
В честь десятилетия своего шоу он хочет устроить нечто грандиозное. Друзья предлагают ему пройти квест в Москве, уверяя, что это будет по-настоящему страшно.
“Гнездо”
У предпринимателя по имени Рори есть все: успешный бизнес, семья, чудесный дом.
Кадр из фильма «Гнездо»
Но в погоне за большими возможностями, он решает переехать в Англию, где родился и вырос. Однако родные «стены» вовсе не помогают Рори, напротив, ему придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свое положение в обществе и семью.