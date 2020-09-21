Что смотреть в кино с 24 сентября 

На какие фильмы стоит сходить в кино на этой неделе, советует "Рамблер".

“Стрельцов”

Известный советский футболист Эдуард Стрельцов к 20 годам уже успел завоевать славу одного из самых талантливых футболистов.

Кадр из фильма "Стрельцов"

Он с нетерпением ждет поездки на Чемпионат мира, откуда собирается вернуться с победой. Но за два дня до отъезда ему предъявляют ложное обвинение и он попадает в тюрьму.

“Клаустрофобы: Квест в Москве”

Популярный блогер сделал себе имя, участвуя в разнообразных испытаниях по всему миру.

Кадр из фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве»

В честь десятилетия своего шоу он хочет устроить нечто грандиозное. Друзья предлагают ему пройти квест в Москве, уверяя, что это будет по-настоящему страшно.

“Гнездо”

У предпринимателя по имени Рори есть все: успешный бизнес, семья, чудесный дом.

Кадр из фильма «Гнездо»

Но в погоне за большими возможностями, он решает переехать в Англию, где родился и вырос. Однако родные «стены» вовсе не помогают Рори, напротив, ему придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свое положение в обществе и семью.