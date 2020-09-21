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Почему Михалков отказался от голливудских звезд в «Сибирском цирюльнике» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Премьера фильма "Сибирский цирюльник" состоялась в 1998 году. Однако работать над картиной начали гораздо раньше: режиссер Никита Михалков и писатель Рустам Ибрагимбеков за десять лет до этого уже написали сценарий. По задумке, "Сибирский цирюльник" должен был быть международным проектом, а главные роли в нем могли сыграть голливудские звезды. Но Михалкову пришлось отказаться от этой затеи. "Рамблер" рассказывает, почему.
У Никиты Михалкова был свой агент в Европе, которому удалось заинтересовать фильмом итальянского кинопродюсера Анджелло Рицолли. Он захотел выдвинуть "Сибирского цирюльника" на премию "Оскар" и поэтому пригласил в проект сценариста из Великобритании Роспо Паленберга и американского продюсера Мишеля Сейду.
Над фильмом работали два года, однако в 1993-м с иностранными коллегами возникли разногласия. Кроме того, появилась сильная нехватка финансирования, и работу над "Цирюльником" пришлось заморозить на неопределенный срок.
Согласно первоначальным планам, на главную роль должны были пригласить Мэрил Стрип. Также среди кандидаток были Шэрон Стоун, Джоди Фостер и Ким Бессинджер. Но так как требования актрис были слишком высокими, от их участия в съемках пришлось отказаться.
Помимо этого, режиссера волновало мнение критиков. Михалков не хотел обвинений в том, что "Сибирский цирюльник" сделали громкие имена. Однако зарубежных артистов все-таки привлекли к работе. Например, роль иностранки Джейн Кэлэген досталась молодой актрисе из Великобритании Джулии Ормонд. А изобретателя Дугласа МакКрекена сыграл Ричард Харрис, позже ставший известным благодаря съемкам в "Гарри Поттере".
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Оскар , Шэрон Стоун , Джоди Фостер , Мэрил Стрип , Ричард Харрис , Джулия Ормонд , Гарри Поттер , Никита Михалков , Рустам Ибрагимбеков
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