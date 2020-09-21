Премьера фильма "Сибирский цирюльник" состоялась в 1998 году. Однако работать над картиной начали гораздо раньше: режиссер Никита Михалков и писатель Рустам Ибрагимбеков за десять лет до этого уже написали сценарий. По задумке, "Сибирский цирюльник" должен был быть международным проектом, а главные роли в нем могли сыграть голливудские звезды. Но Михалкову пришлось отказаться от этой затеи. "Рамблер" рассказывает, почему.

У Никиты Михалкова был свой агент в Европе, которому удалось заинтересовать фильмом итальянского кинопродюсера Анджелло Рицолли. Он захотел выдвинуть "Сибирского цирюльника" на премию "Оскар" и поэтому пригласил в проект сценариста из Великобритании Роспо Паленберга и американского продюсера Мишеля Сейду.

Над фильмом работали два года, однако в 1993-м с иностранными коллегами возникли разногласия. Кроме того, появилась сильная нехватка финансирования, и работу над "Цирюльником" пришлось заморозить на неопределенный срок.