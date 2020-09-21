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Фильмы о женщинах, страдающих от жестокости мужей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Домашнее насилие — настоящий бич нашего времени. До вспышки коронавируса одной из самых обсуждаемых тем в России был закон о домашнем насилии, призванном защитить женщин, массово подвергающихся тирании. «Рамблер» сделал подборку фильмов, показывающих весь ужас взаимоотношений, где мужчина — тиран, а женщина — жертва.

«В постели с врагом»

Один из самых известных и показательных фильмов о том, как женщина становится жертвой тирана у себя дома. В главной роли — Джулия Робертс. Молодая семейная пара, Лора и Мартин, кажется всем почти идеальной. Трудно представить, что каждый раз, подходя к двери своего дома, Лора обмирает от ужаса при мысли о встрече с Мартином.
Лоре удается инсценировать свою гибель и начать новую жизнь, спрятавшись от садиста — но однажды прошлое настигает ее, и знакомый старый ужас входит с ним в ее жизнь.

«С меня хватит»

Если Джулия Робертс в «Постели с врагом» выбрала тактику побега, то у латиноамериканок свои методы. Дженнифер Лопес четко усвоила урок: для того, чтобы победить — необходимо нападать. И, главное — не останавливаться. Поняв, что никакая полиция мира не сможет оградить ее от домашнего насилия, ее героиня Слим переходит к тактике самообороны и дает отпор слетевшему с катушек мужу. Что, в общем-то, все равно не делает ее счастливой женщиной.

«100 футов»

Это одна из самых реалистичных картин о мужчинах, которые убивают жен, и женщинах, которые убивают мужей. Главная героиня, Марни, приговорена к домашнему аресту — она не может отойти от обозначенной в ее доме точки дальше, чем на сто футов, за чем следит электронный браслет у нее на лодыжке.
Проблема в том, что убитый ею муж, полицейский с наклонностями садиста, намерен завершить свое дело и уничтожить Марни. Пока он снова преследует супругу, она переживает весь кошмар своей семейной жизни по второму разу. Тем временем полицейский, который должен ее охранять — друг ее покойного мужа — не упускает случая обвинить ее в убийстве.

«Повар, вор, его жена и ее любовник»

Один из главных героев, опасный нарцисс и преступник, любит окружать себя красивыми вещами. В том числе живыми игрушками вроде жены Джорджины, над которой он, как и над всеми, кто оказывается достаточно близко, с наслаждением издевается. Однажды Джорджина позволяет себе влюбиться в другого мужчину — умного, тонкого, нежного, чуткого, и ее муж, конечно, убивает ее возлюбленного. Это становится последней каплей.

«Прежде, чем я усну»

Николь Кидман играет женщину с проблемами. В этот раз ее героиня Кристина страдает провалами в памяти. Каждое утро она начинает как с чистого листа — это последствия страшной автомобильной аварии. Но спустя двадцать лет ей это надоедает и, по совету врача, Кристина начинает вести видео-дневники, где фиксирует все происходящее. И вот тут на поверхность начинают всплывать вещи неприглядные.
Главный вопрос — кто вообще этот мужчина рядом, который называет себя ее мужем, выглядит, как Колин Ферт и, на первый взгляд, излучает любовь и внимание? Все признаки того, что дело дрянь…
Комментарии
Фильмы , Видео , Прежде чем я усну , 100 футов , В постели с врагом , С меня хватит , Колин Ферт , Дженнифер Лопес , Николь Кидман , Джулия Робертс
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