Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили 

Мира Маркина 1 час назад
Киноманы нередко находят ляпы в современных блокбастерах. Но особо искушенные зрители знают, что без больших и маленьких неточностей не обходились даже советские киноленты. Подробнее о знаменитых фильмах, ляпы в которых многие не заметили, — в материале "Рамблера".

"Покровские ворота", 1983

Кадр из фильма "Покровские ворота"
Людочка, убегая от Хоботовых, одета в рубашку, жилетку и плащ. Однако, когда мы видим героиню на улице, жилетки на ней уже не оказывается.

"Мэри Поппинс, до свидания", 1983

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Мисс Эндрю приезжает к Бэнксам на автомобиле, нагруженном чемоданами. Однако выгружают вещей гораздо меньше.

"Служебный роман", 1977

Кадр из фильма "Служебный роман"
Внимательные зрители обратили внимание на то, что Людмила Прокофьевна заходит на балкон из одной двери, а выходит из другой.

"12 стульев", 1971

Кадр из фильма "12 стульев"
На 49-й минуте 30-й секунде картины видно, что пиджак уже висел на скелете. Воробьянинов даже пугается, увидев это, но спустя 10 секунд он вновь одевает пиджак на скелет.

"Москва слезам не верит", 1979

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
На пикнике, куда Гоша позвал Катерину с дочкой, шашлык готовят вместе с нанизанными на шампуры овощами. Вот только, когда блюдо раздают гостям, ни помидоров, ни лука на шампурах нет.
Комментарии
Фильмы , Видео , Москва слезам не верит , Служебный роман , 12 стульев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые российские сериалы, от которых нельзя оторваться
Новые российские сериалы, от которых нельзя оторваться
Назван самый вероятный претендент на роль Бонда
Назван самый вероятный претендент на роль Бонда
Ургант высмеял Петросяна с сыном
Ургант высмеял Петросяна с сыном
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Знаменитости, с которыми никто не хочет работать
11:19
Знаменитости, с которыми никто не хочет работать
Актеры
Как звезда «Брата» снимал боевик «Сестры»
03:10
Как звезда «Брата» снимал боевик «Сестры»
Фильмы Актеры
Почему Алису Фрейндлих не хотели снимать в кино
44:03
Почему Алису Фрейндлих не хотели снимать в кино
Актеры
10 жутких триллеров, которые вы могли пропустить
11:58
10 жутких триллеров, которые вы могли пропустить
Фильмы
Чем заплатил Бондарчук за свои фильмы
44:09
Чем заплатил Бондарчук за свои фильмы
Актеры
Найдены архивные фото со съемок «Кавказской пленницы»
04:55
Найдены архивные фото со съемок «Кавказской пленницы»
Фильмы
Отечественные звезды, дожившие до 100 лет
04:28
Отечественные звезды, дожившие до 100 лет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение