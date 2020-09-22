5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили 

Киноманы нередко находят ляпы в современных блокбастерах. Но особо искушенные зрители знают, что без больших и маленьких неточностей не обходились даже советские киноленты. Подробнее о знаменитых фильмах, ляпы в которых многие не заметили, — в материале "Рамблера".
"Покровские ворота", 1983
Кадр из фильма "Покровские ворота"
Людочка, убегая от Хоботовых, одета в рубашку, жилетку и плащ. Однако, когда мы видим героиню на улице, жилетки на ней уже не оказывается.
"Мэри Поппинс, до свидания", 1983
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Мисс Эндрю приезжает к Бэнксам на автомобиле, нагруженном чемоданами. Однако выгружают вещей гораздо меньше.
"Служебный роман", 1977
Кадр из фильма "Служебный роман"
Внимательные зрители обратили внимание на то, что Людмила Прокофьевна заходит на балкон из одной двери, а выходит из другой.
"12 стульев", 1971
Кадр из фильма "12 стульев"
На 49-й минуте 30-й секунде картины видно, что пиджак уже висел на скелете. Воробьянинов даже пугается, увидев это, но спустя 10 секунд он вновь одевает пиджак на скелет.
"Москва слезам не верит", 1979
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
На пикнике, куда Гоша позвал Катерину с дочкой, шашлык готовят вместе с нанизанными на шампуры овощами. Вот только, когда блюдо раздают гостям, ни помидоров, ни лука на шампурах нет.