Что известно о новом фильме с Хабенским

Не так давно на YouTube-канале Central Partnership вышел первый трейлер приключенческой драмы "Огонь" с Константином Хабенским в главной роли. Что уже известно об этой картине и когда ее можно будет увидеть на большом экране, — выяснял "Рамблер".

Фильм Алексея Нужного повествует о спасателях и пожарных, занимающихся тушением лесных пожаров. То, что для обычных людей является героическим подвигом, для них — привычное дело.

Съемки "Огня" проходили с мая по сентябрь 2019 года в Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске и Владимире. Консультантами съемочной группы стали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, которые помимо прочего предоставили уникальный воздушный транспорт.

Премьера киноленты намечена на 24 декабря 2020 года.