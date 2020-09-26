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Что известно о новом фильме с Хабенским от создателей «Движения вверх» 

Мира Маркина 28 минут назад
Что известно о новом фильме с Хабенским
Фото: Кадр из фильма "Огонь"
Не так давно на YouTube-канале Central Partnership вышел первый трейлер приключенческой драмы "Огонь" с Константином Хабенским в главной роли. Что уже известно об этой картине и когда ее можно будет увидеть на большом экране, — выяснял "Рамблер".
Фильм Алексея Нужного повествует о спасателях и пожарных, занимающихся тушением лесных пожаров. То, что для обычных людей является героическим подвигом, для них — привычное дело.
Помимо Хабенского в киноленте засветились и другие звезды, в числе которых Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов и другие.
Продюсерами картины выступили Леонид Верещагин и Антон Златопольский — создатели крайне успешных фильмов "Движение вверх" и "Легенда №17".
Съемки "Огня" проходили с мая по сентябрь 2019 года в Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске и Владимире. Консультантами съемочной группы стали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, которые помимо прочего предоставили уникальный воздушный транспорт.
Премьера киноленты намечена на 24 декабря 2020 года.
Видео дня. Архивные фото со съемок «Джентльменов удачи»
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Фильмы , Легенда №17 , Движение вверх , Леонид Верещагин , Ирина Горбачева , Виктор Добронравов , Андрей Смоляков , Антон Златопольский , Константин Хабенский , Иван Янковский , МЧС
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