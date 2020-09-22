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«Отдыхаю»: Асмус показала, как эротично избавляться от винограда 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
«Отдыхаю»: Асмус показала, как эротично избавляться от винограда
Фото: Teleprogramma.pro
32-летняя актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками свежим соблазнительным снимком. Соведущая Ивана Охлобыстина на шоу «Золото Геленджика» на ТНТ показала кокетливую улыбку по время поедания винограда. Девушка подчеркнула свою прическу соломенной шляпкой, а в качестве макияжа выбрала перламутровые золотые тени.
Также Кристина поделилась в подписи к фото тем, что любит ездить на поездах. По словам знаменитости, она чаще выбирает именно поезда, а не самолеты.
«Не потому, что боюсь летать. Наоборот, очень люблю, хотя и спокойней на поезде. Но эти поездки всегда — мои редкие выходные и возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи. Я реально отдыхаю», — призналась актриса.
Поклонники «Самой сексуальной женщины России» по версии журнала «Maxim» остались в восторге от нового образа Асмус:
«Шикарная», «Кристиночка, ты супер-пупер-гипер красавица!», «Хороша…», «Кристина, какая Вы молодец, настоящая», «Очень красивая», «Я бы с Вами прокатился в купе».
Кристина Асмус продемонстрировала белоснежную улыбку. Фото: Instagram.com/asmuskristina
Напомним, что недавно Асмус вернулась с сочинского кинофестиваля «Таврида». Там актриса представила в качестве исполнительницы главной роли кинокартину «Китобой».
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Комментарии
Фильмы , Пугало , Дмитрий Давыдов , Иван Охлобыстин , Кристина Асмус
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