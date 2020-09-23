Не так давно журналист Роман Супер заявил, что планирует снять документально-анимационный фильм о писателе Эдуарде Успенском "Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве". Название фильма указывает на то, что зрителям будет рассказано не только о том, как Успенский создал Чебурашку и Матроскина, но и о его личной жизни, в которой было немало скандалов. По словам дочери писателя, дома он был настоящим тираном.

Портал Teleprogramma.pro обратился к Юрию Лозе с вопросом о том, уместно ли высказываться в негативном ключе об умершем человеке. Музыкант ответил, что современные журналисты стараются достать самые грязные подробности, потому что хороший документальный фильм, лишенный скандальных деталей, не вызовет ажиотажа:

«А Успенского мы же любим за персонажей, которые сопровождают нас всю жизнь, а не за то, что он был таким или другим. Меня совершенно не интересует его личная жизнь, но обществу нужна демонстрация исподнего»,

— подчеркнул Лоза.

По словам музыканта, он сам нередко становился жертвой СМИ, когда к нему обращались за комментарием, а затем переворачивали его слова с ног на голову.