Юрий Лоза раскритиковал современные документальные фильмы.
Не так давно журналист Роман Супер заявил, что планирует снять документально-анимационный фильм о писателе Эдуарде Успенском "Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве". Название фильма указывает на то, что зрителям будет рассказано не только о том, как Успенский создал Чебурашку и Матроскина, но и о его личной жизни, в которой было немало скандалов. По словам дочери писателя, дома он был настоящим тираном.
Портал Teleprogramma.pro обратился к Юрию Лозе с вопросом о том, уместно ли высказываться в негативном ключе об умершем человеке. Музыкант ответил, что современные журналисты стараются достать самые грязные подробности, потому что хороший документальный фильм, лишенный скандальных деталей, не вызовет ажиотажа:
«А Успенского мы же любим за персонажей, которые сопровождают нас всю жизнь, а не за то, что он был таким или другим. Меня совершенно не интересует его личная жизнь, но обществу нужна демонстрация исподнего»,
— подчеркнул Лоза.
По словам музыканта, он сам нередко становился жертвой СМИ, когда к нему обращались за комментарием, а затем переворачивали его слова с ног на голову.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лоза побывал в Крыму и рассказал о своих впечатлениях.