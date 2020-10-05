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Фильм «Перед экзаменом» — советский рассказ на запретную тему 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Примерно с середины 70-х годов в советском кино начали появляться работы, которые по прежним нормам можно было бы назвать «запретнымы». Одной из известнейших работ нового типа считается лента «Перед экзаменом». «Рамблер» расскажет, что же в ней такого.
Раньше было важно, чтобы в фильме считывались положительные и отрицательные персонажи с их устоявшимися принципами. А фильм «Перед экзаменом» демонстрирует жизнь молодежи, которая чаще всего просто живет без мыслей о завтрашнем дне. Живет и учится любить. Никаких особенных принципов там нет.
Только и любовь в реальной жизни редко похожа на ту, которой учили старые кинематографисты: когда вы сначала целуетесь, а в следующем кадре уже муж и жена. В жизни все происходит совсем иначе. Да и целей на ближайшую пятилетку многие юноши и девушки так и не составили. Обычно старшему поколению трудно принять такое легкомысленное отношение к жизни.
Главная героиня Татьяна находится на перепутье и совершенно не знает, что делать со своей жизнью. Никаких планов и особенных увлечений у нее нет. Единственное, что осознает девушка, что не хочет быть педагогом по велению родителей, не хочет заниматься не своим делом и подстраиваться под обстоятельства.
Череда обстоятельств сводит ее с командировочным мужчиной, общение с которым открывает ей глаза на то, какой может быть ее судьба и какой может быть ее любовь. Кстати, роль того самого мужчины, который почти на двадцать лет старше главной героини, сыграл Игорь Кваша. Его блистательную игру в этой ленте отмечают и по сей день.
Актер сыграл уставшего от жизни женатого мужчину, который вспоминает о потерянной юности рядом с новой знакомой. Можно сказать, что его испорченность жизнью и становится для девушки необходимым мятником в этом поиске себя.
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Фильмы , Видео , Игорь Кваша
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