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Неожиданные подробности съёмок «Утомленных солнцем» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильм «Утомленные солнцем» считается шедевром отечественного кинематографа. Работа получила премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», а также Гран-при нескольких кинофестивалей, включая каннский. «Рамблер» раскрыл интересные подробности о съемках картины.

Актриса

Изначально роль Маруси предназначалась для Елены Яковлевой, но узнав о том, что Михалков планирует снимать новый фильм, на съемочную площадку помчалась другая актриса — Ингеборга Дапкунайте. Мало того, что девушка вжилась роль моментально, так еще и очень подходила по внешности. Режиссер немедля включил ее в актерский состав.

Лето осенью

Действие фильма разворачивается в летний период: люди купаются, загорают и занимаются дачными делами. Только вот съемки проходили в ноябре, когда народ уже начинает носить пальто.
Актерам пришлось бороться с холодом, в начале сцены они полоскали рот холодной водой, чтобы изо рта не шел пар. А декораторы вручную приклеили 150 000 искусственных листьев на деревья, которые попадали в кадр.
Спешка была обусловлена возрастом Нади Михалковой, которая снималась в фильме. Актрисе на тот момент было 8 лет и режиссеру очень хотелось успеть запечатлеть характерные признаки этого возраста.

Настоящий уголовник

Редкий режиссёр может сказать, что в его ленте снимался преступник. Один из сотрудников НКВД, в реальности — настоящий убийца Владимир Рябов. Даже после съемок фильма он был осужден на длительный срок.
Позже Лондонский Национальный театр создал пьесу «Burnt by the sun» на основе сценария Михалкова и Ибрагимбекова. И хотя смотрится она уже совсем по-другому, признание за рубежом не такое уж частое явление для наших кино-работ.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Оскар , Елена Яковлева , Владимир Рябов , Ингеборга Дапкунайте
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