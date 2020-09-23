Неожиданные подробности съёмок «Утомленных солнцем» 

Фильм «Утомленные солнцем» считается шедевром отечественного кинематографа. Работа получила премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», а также Гран-при нескольких кинофестивалей, включая каннский. «Рамблер» раскрыл интересные подробности о съемках картины.

Актриса

Изначально роль Маруси предназначалась для Елены Яковлевой , но узнав о том, что Михалков планирует снимать новый фильм, на съемочную площадку помчалась другая актриса — Ингеборга Дапкунайте . Мало того, что девушка вжилась роль моментально, так еще и очень подходила по внешности. Режиссер немедля включил ее в актерский состав.

Лето осенью

Действие фильма разворачивается в летний период: люди купаются, загорают и занимаются дачными делами. Только вот съемки проходили в ноябре, когда народ уже начинает носить пальто.

Актерам пришлось бороться с холодом, в начале сцены они полоскали рот холодной водой, чтобы изо рта не шел пар. А декораторы вручную приклеили 150 000 искусственных листьев на деревья, которые попадали в кадр.

Спешка была обусловлена возрастом Нади Михалковой, которая снималась в фильме. Актрисе на тот момент было 8 лет и режиссеру очень хотелось успеть запечатлеть характерные признаки этого возраста.

Настоящий уголовник

Редкий режиссёр может сказать, что в его ленте снимался преступник. Один из сотрудников НКВД, в реальности — настоящий убийца Владимир Рябов . Даже после съемок фильма он был осужден на длительный срок.

Позже Лондонский Национальный театр создал пьесу «Burnt by the sun» на основе сценария Михалкова и Ибрагимбекова. И хотя смотрится она уже совсем по-другому, признание за рубежом не такое уж частое явление для наших кино-работ.