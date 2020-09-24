5 немых советских фильмов, признанных шедеврами

Первую космическую фантастику сняли в СССР еще в в 1924. Другие высокохудожественные картины этого периода в основном были эксцентричными революционными драмами.

«Аэлита» сильно опередила свое время, показав эпатажную научную фантастику о полете в космос и межпланетных войнах, еще в 1924-м году.

В этой вольной адаптации одноименного романа Алексея Толстого причудливо переплетаются сочные бытовые сцены московской жизни первых лет экономических реформ Страны Советов с фантастическими эпизодами о полете на Марс и встречей с правительницей красной планеты Аэлитой. Что и следовало ожидать от революционного кинематографа, в сюжете даже есть эпизод о попытке восстания «пролетарской» части марсиан против своих угнетателей.

Советская критика, впрочем, смелость Протазанова не оценила, зато мировое киносообщество единодушно записало «Аэлиту» в классику.

Как отметил американский писатель-фантаст Фредерик Пол, достойная «Аэлиты» космическая фантастика в советском кино появилась лишь полвека спустя с выходом «Соляриса» Тарковского.

Июнь 1905 года, Российская империя. Матросы одного из броненосцев Черноморского флота устраивают бунт — им сварили суп из червивого мяса, и за отказ есть зачинщиков бунта приговаривают к расстрелу. Бунт из-за мяса быстро перерастает в бунт против империализма, и броненосец совершает «побег» из эскадры, отказываясь нести службу.

Эта основанная на реальных событиях кинолента Эйзенштейна стала одной из самых цитируемых в культуре. Шедевр, который 27-летний Эйзенштейн снимал по госзаказу к юбилею первой русской революции, оказался революционным и по форме, и даже по музыке: её записал Эдмунд Майзель , берлинский композитор-футурист.

Кадр из фильма «Броненосец „Потемкин“»

Сразу после громкой премьеры в Большом театре, лента рывком выдвинула страну в ряд ведущих кинодержав и стала долгоиграющей «пластинкой» советской пропаганды — настолько мощным был новоявленный киноязык. Чего стоил раскрашенный вручную красной краской советский флага более чем в ста кадрах. В эпоху черно-белого кино это произвело ошеломительный эффект.

Еще одним титаном советского немого кино был Всеволод Пудовкин. Новичок на киностудии, он видел развитие кино совершенно по-другому, чем большинство маститых современников.

В 1927-м он снял «Мать» по одноименному роману Максима Горького — драму о восстании пролетариата и судьбе одной отдельной семьи. Его главным приемом для раскрытия персонажей стала не актерская игра, а монтаж, что послужило поводом позже сказать про Пудовкина: «Он сделал в кино то же, что Диккенс в романах».

В 1978-м киноведы отдали «Матери» третье место в списке ста лучших фильмов в истории киноискусства, а основатель Американской киноакадемии Дуглас Фэрбенкс справедливо отметил:

«После «Броненосца ‘Потемкин'» я боялся смотреть советские картины, потому что думал, что «Потемкин» единичен, однако теперь я убедился, что СССР может ставить исключительные фильмы, и что «Мать» в кинематографическом плане стоит страшно высоко».

Дзига Вертов выделялся особым радикализмом в эпохе революционного авангарда. 90 лет назад этот его фильм был разнесен в пух и прах, современников он шокировал.

По сути, каждый фильм Вертова в ту пору — «Киноглаз», «Шестая часть мира» и прочие — был попыткой отойти от театральности в кинематографе и создать новую «оптику». Документальный «Человек с киноаппаратом» стал кульминацией этих опытов.

Немая нарезка из фрагментов городской жизни обычного человека в СССР, некоторые из которых длятся всего секунду, продемонстрировала всю палитру художественных исканий Вертова в киноязыке — от ускоренной съемки до кадров в отражении.

Со временем эта лента стала своего рода манифестом и практическим пособием для кинематографистов во всем мире. Собственного, именно этого Вертов и добивался, обозначив в титрах:

«Эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино на основе его полного отделения от языка театра и литературы».

«Земля» — первый советский фильме о коллективизации. Внешне сюжет опирается на классовый конфликт кулаков и бедняков, но в основе его лежит грандиозный процесс перестройки мироустройства: переход от земледельческой общины к индустриализации.

«Никогда уже не будет так, как было до этого» — сценарная ремарка Довженко, которая в полной мере описывает сквозной лейтмотив картины.

Кадр из фильма "Земля"

В обычном советском селе впервые появляется трактор, который вспашет символическую границу между частным и коллективным участком земли, а в деревне, где до этого десятилетиями ничего не менялось, произойдет вереница драматических событий.

Для Довженко, как и для многих его современников, революция была обнадеживающим событием, точкой отсчета для давно назревших перемен. Поэтому в картине много отрицания символов прошлого, в том числе, и традиционной религии. Но даже идеологический пафос в свое время не уберег «Землю» от критики на родине.

В широкий прокат полный вариант фильма вышел спустя сорок лет: все из-за неприемлемого для советской цензуры натурализма.

Например, в «Земле» есть эпизод, когда крестьяне заправляют трактор собственной мочой, «возводя» его до статуса домашней скотины посредством «языческого ритуала», или где обнаженная невеста оплакивает убитого жениха.