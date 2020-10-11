Зачем Сталлоне упрашивал родных сняться в «Рокки»

Оскароносная спортивная драма Джона Эвилдсена "Рокки" — это тот случай, когда режиссеру удалось снять легендарную картину, несмотря на то, что все обстоятельства были против него. Во-первых, у Эвилдсена был крайне ограниченный бюджет на съемки. Во-вторых, студия была против Сильвестра Сталлоне в главной роли, ведь в 70-х о нем еще никто не знал.

На что пришлось пойти начинающему актеру, чтобы картина вышла в прокат? Разбирался "Рамблер".

Бюджет "Рокки" составлял чуть больше 1 миллиона долларов. Съемочной группе катастрофически не хватало средств даже на качественные декорации, не говоря уже о том, чтобы нанять актеров массовки. Но Сталлоне не хотел отказываться от своего звездного часа из-за обстоятельств и предложил выход: он уговорил своих родственников сняться во второстепенных ролях.

Так, отец звезды — Фрэнк Сталлоне — дает сигнал о начале и конце решающего боя, а младший брат актера — Фрэнк Сталлоне-младший — появляется в "Рокки" в роли уличного музыканта.

Никто не возлагал большие надежды на семью Сильвестра, однако и его брат, и отец отлично сыграли свои роли. Осознание того, что время было потрачено не впустую, пришло к ним, когда кассовые сборы "Рокки" в США превысили бюджет картины почти в 117 раз и составили более 117 миллионов долларов.