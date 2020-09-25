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Фильмы, которые прославились еще до выхода

Александра Нечаева
3 часа назад
Шумиха вокруг новых фильмов обычно играет на руку их создателям: вызванный разговорами о картинах интерес зрителей повышает их количество в кинотеатрах, а, следовательно, и кассовые сборы. Но некоторые ленты порой оказываются настолько скандальны, что их просто запрещают к показу. О фильмах, которые оказались буквально на волоске от запрета выходить на больших экранах, рассказывает “Рамблер”.
Скандальные фильмы, прославившиеся еще до выхода
Фото: Кадр из фильма "Матильда"Кадр из фильма "Матильда"

“Матильда”, Россия, 2017

Наверно, один из самых нашумевших фильмов, о котором сразу узнали все.
Кадр из фильма
Историческая мелодрама Алексея Учителя, повествующая о любви последнего российского императора и балерины, кажется, прошла все круги ада, прежде, чем все же вышла на экраны. Было и осуждение общественности, требования запретить фильм, как порочащий образ Николая II, заявление, что все, о чем говорится в картине “пошлость и клевета”. Даже суды были. Но в итоге “Матильде” удалось преодолеть все преграды и добраться-таки до своего зрителя.

“Жизнь Адель”, Бельгия, Испания, Франция, 2013 год

Прокат фильма-победителя Каннского кинофестиваля 2013 года в России хотели запретить.
Кадр из фильма
Были запрещены даже намеки на аннотацию картины, которая изобиловала весьма откровенными сценами любви двух молодых девушек. В итоге фильм все же вышел в ограниченный прокат, но очень быстро исчез с экранов.

“Левиафан”, Россия, 2014

Обойтись без приключений на пути к прокату не удалось и фильму Андрея Звягинцева.
Кадр из фильма
Премьера картины состоялась в 2014 году на Каннском фестивале, а вот в России “Левиафан” рисковал на экраны так и не попасть. Фильм пришлось переозвучить, убрав все непечатные выражения. Лишь после этого, в феврале 2015 года “Левиафан” выпустили в прокат. Правда чуть позже в Сети появилась и оригинальная версия фильма.

“Номер 44”, США, 2015

Фильм Даниэля Эспиносы с весьма интересным сюжетом и прекрасным актерским составом в России так и не вышел в прокат.
Кадр из фильма
Режиссера подвело желание показать начало Великой отечественной войны и годы после ее окончания в самом негативном свете. Сцены же, посвященные непосредственно историческим событиям периода 1941-1945 годов сочли пропагандой и “намеренным искажением исторических фактов, образов и событий”. В результате было принято решение запретить выход картины на большие экраны на территории России. Позже к этому решению присоединились Украина, Грузия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.
Фильмы,Матильда,Николай II,Андрей Звягинцев,Алексей Учитель,
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