Культовые фильмы, которым прочили провал 

Эти фильмы смотрел хотя бы раз в жизни, наверно, каждый. Они давно стали по-настоящему культовыми, и сложно поверить, что их могло не быть вовсе. Студии отказывались брать фильмы в работу, продюсеры — искать деньги на их производство, заявляя, что такую чушь смотреть все равно никто не будет. Но те, кто отважился пойти на риск, получили сполна: сумасшедшие кассовые сборы этих картин превзошли все ожидания, а зрители внесли их в список любимых фильмов. Какие фильмы стали невероятно популярными вопреки всему, рассказывает «Рамблер».
“Назад в будущее”
Сценарий фильма Роберта Земекиса студии отклоняли почти полсотни раз. В частности руководство Disney заявило, что никогда не пойдет на то, чтобы снимать подобную историю. Что их так возмутило? Мать, влюбленная в собственного сына, попавшего в прошлое.
Кадр из фильма
В итоге за производство фильма рискнула взяться студия Universal Pictures, надеясь, что научно-фантастическая комедия повторит успех другого фильма Земекиса, «Роман с камнем». И ведь не прогадали! Фильм пришелся по душе зрителям и обзавелся сразу двумя продолжениями.
“Звездные войны”
Фильм Джорджа Лукаса могла постигнуть участь других так и не принятых к производству фильмов. Студии Universal, Disney и United Artists сценарий не заинтересовал совершенно. А вот руководители Fox очень хотели заполучить молодого режиссера, успех последнего фильма которого был отмечен «Оскаром», поэтому решили пойти на риск и согласились оказать «Звездным войнам» финансовую поддержку.
Кадр из фильма
Правда, в успех фильма в итоге так никто и не верил: ни актеры, ни члены съемочной группы, даже сам режиссер начал сомневаться в возможности успеха картины. В итоге Лукас настолько уверился в провале своего фильма, что даже не пошел на премьерный показ. О том, как сложилась судьба «Звездных войн» в итоге, известно всем.
“Криминальное чтиво”
О сценарии фильма, который принесли руководителям студии TriStar Квентин Тарантино и Роджер Авари, без стеснения окрестили бредовым.
Кадр из фильма
Жестокость, рваный стиль повествования, странный сюжет, по мнению кинодельцов были лишены всякого шанса на успех. Лишь помощь Боба Вайнштейна (брата известного Харви) из Miramax позволила «Криминальному чтиву» появиться на свет и в итоге стать классикой в своем жанре.