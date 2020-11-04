Культовые фильмы, которым прочили провал 

Эти фильмы смотрел хотя бы раз в жизни, наверно, каждый. Они давно стали по-настоящему культовыми, и сложно поверить, что их могло не быть вовсе. Студии отказывались брать фильмы в работу, продюсеры — искать деньги на их производство, заявляя, что такую чушь смотреть все равно никто не будет. Но те, кто отважился пойти на риск, получили сполна: сумасшедшие кассовые сборы этих картин превзошли все ожидания, а зрители внесли их в список любимых фильмов. Какие фильмы стали невероятно популярными вопреки всему, рассказывает «Рамблер».

“Назад в будущее”

Сценарий фильма Роберта Земекиса студии отклоняли почти полсотни раз. В частности руководство Disney заявило, что никогда не пойдет на то, чтобы снимать подобную историю. Что их так возмутило? Мать, влюбленная в собственного сына, попавшего в прошлое.

Кадр из фильма

В итоге за производство фильма рискнула взяться студия Universal Pictures, надеясь, что научно-фантастическая комедия повторит успех другого фильма Земекиса, «Роман с камнем». И ведь не прогадали! Фильм пришелся по душе зрителям и обзавелся сразу двумя продолжениями.

“Звездные войны”

Фильм Джорджа Лукаса могла постигнуть участь других так и не принятых к производству фильмов. Студии Universal, Disney и United Artists сценарий не заинтересовал совершенно. А вот руководители Fox очень хотели заполучить молодого режиссера, успех последнего фильма которого был отмечен «Оскаром», поэтому решили пойти на риск и согласились оказать «Звездным войнам» финансовую поддержку.

Кадр из фильма

Правда, в успех фильма в итоге так никто и не верил: ни актеры, ни члены съемочной группы, даже сам режиссер начал сомневаться в возможности успеха картины. В итоге Лукас настолько уверился в провале своего фильма, что даже не пошел на премьерный показ. О том, как сложилась судьба «Звездных войн» в итоге, известно всем.

“Криминальное чтиво”

О сценарии фильма, который принесли руководителям студии TriStar Квентин Тарантино и Роджер Авари, без стеснения окрестили бредовым.

Кадр из фильма