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«Стрельцов» стал самым кассовым фильмом за выходные

runews24.ruиещё 3
12 часов назад
За первые три дня проката спортивная драма «Стрельцов» Ильи Учителя собрала более 80 млн рублей. Российские кинотеатры выделили для этого фильма весьма много сеансов.
В «Стрельцове» снялся востребованный ныне актер Александр Петров. Компанию ему составили Александр Яценко, Анна Уколова и Виктор Добронравов.
Следующим за «Стрельцовым» в прокате собирает сборы «Довод» Кристофера Нолана. На третьем месте «Мулан».
Фильмы,Мулан,Виктор Добронравов,Анна Уколова,Александр Петров,Илья Учитель,Кристофер Нолан,Александр Яценко,
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