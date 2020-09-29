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Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим 

РИА Новости и ещё 20 12 часов назад
Кинотеатрам рекомендовали ужесточить масочный режим
Фото: РИА Новости
Контролерам кинотеатров Москвы рекомендуется проверять маски на зрителях каждые 10-15 минут, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева во вторник.

"Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент, почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. И в этот момент мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошёл с билетом, как минимум, раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках",

— отметила Андреева на селекторном совещании руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского с директорами подведомственных учреждений.
Она уточнила, что контролер может вежливо попросить надеть маску, а при отказе предложить покинуть зал, так как зритель без средств защиты может быть опасен для других посетителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Фильмы , Другое , Елена Андреева , Роспотребнадзор
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