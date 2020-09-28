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Что смотреть в кино с 1 октября

Александра Нечаева
7 часов назад
Какие фильмы выходят в прокат на этой неделе, рассказывает "Рамблер".

“Капоне. Лицо со шрамом”

Криминальная биографическая драма Джоша Транка рассказывает историю Аль Капоне.
Кадр из фильма
Действие разворачивается в последнии дни жизни знаменитого гангстера, который, потеряв всех друзей, рассказывает о былых временах, связанных с криминальным прошлым.

“Ловец снов”

Главный герой по имени Люк возвращается в город, где соседский мальчик некоторое время назад лишил жизни его супругу. С собой он привозит сына Джоша и новую возлюбленную, детского психолога Гейл.
Кадр из фильма
Ребенка по ночам начинают мучить кошмары, он видит погибшую мать. Гейл пытается помочь мальчику, но у нее ничего не выходит. Сам же Джош, услышав истории о ловцах снов, решает, что эта вещица сможет помочь ему избавиться от кошмаров. Но, украв ловца снов, чтобы избавиться от страхов, он лишь навлекает на себя еще большие беды: кошмары становятся намного реалистичнее.

“Семейка Бигфутов”

В каждой семье есть свои секреты и странности. Но эта, кажется, оказалось самой необычной.
Кадр из фильма
Папа когда-то давно стал Бигфутом, а его сын унаследовал суперспособности и умение понимать язык животных. Все это пригодится семейству, когда миру а точнее, уникальному заповеднику на Аляске, потребуется помощь.
Фильмы,Видео,Ловец снов,
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