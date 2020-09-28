Что посмотреть: фильмы про психопатов

Эти фильмы могут заставить задуматься, нет ли среди ваших знакомых людей с похожими отклонениями. «Рамблер» сделал подборку лучших картин о психопатах.
Фото: Кадр из фильма «Американский психопат»Кадр из фильма «Американский психопат»
«Американский психопат»
Патрик Бейтман, роль которого исполнил Кристиан Бэйл
, молод, образован и богат. Однако за всем этим скрывается самый настоящий монстр. Герой убежден, что заслуживает чужого восхищения и поклонения. Его красивая внешность отлично сочетается со склонностью к физическому и эмоциональному насилию.
«Дом, который построил Джек»
Кадр из фильма «Дом, который построил Джек»
История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х годов. Фильм расскажет о пяти изобретательных и абсурдных убийствах, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства. Главную роль в картине исполнил Мэтт Диллон
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«Пила: Начало»
Кадр из фильма «Пила: Начало»
По сюжету, парень и девушка приходят в себя в заброшенной больнице. Они не помнят ничего, что с ними произошло, и даже то, как их зовут. Ответы на все вопросы знает только один человек, который называет себя врачом, и пытается всеми способами их вылечить и спасти. Молодые люди понимают, что над ними издеваются, и пытаются сбежать. Однако все не так просто.
«Что-то не так с Кевином»
Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином»
Писательница Ева отложила в сторону все профессиональные амбиции, чтобы посвятить свою жизнь воспитанию сына. Однако их отношения не сложились с самого начала. В 15 лет ее сын, Кевин, совершает ужасный поступок. Совершив чудовищное преступление, парень не выражает ни капли сожаления или раскаяния. Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер
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