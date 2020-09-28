Что посмотреть: фильмы про психопатов

«Американский психопат»

«Дом, который построил Джек»

«Пила: Начало»

По сюжету, парень и девушка приходят в себя в заброшенной больнице. Они не помнят ничего, что с ними произошло, и даже то, как их зовут. Ответы на все вопросы знает только один человек, который называет себя врачом, и пытается всеми способами их вылечить и спасти. Молодые люди понимают, что над ними издеваются, и пытаются сбежать. Однако все не так просто.