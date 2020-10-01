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В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру

Lenta.ruиещё 15
5 часов назад
Памятник известному на весь мир волшебнику Гарри Поттеру появился на площади Лестер-сквер в центре Лондона, сообщает агентство Press Association.
Работа польского скульптора Анджея Шимчика запечатлела сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.
AP Photo / Joel C Ryan
Бронзовый памятник Гарри Поттеру установлен на площади Лестер-сквер в Лондоне недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма. Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия.
В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.
Серия из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.
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