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Известные фильмы, которые обвинили в плагиате 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Известные фильмы, которые обвинили в плагиате
Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Даже великих сценаристов и режиссеров могут обвинить в плагиате. «Рамблер» расскажет, кто, что и у кого скопировал.

«Терминатор»

Американский писатель Харлан Эллисон довольно часто с кем-то судился из-за нарушенных его авторских прав. Так, однажды он обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате сюжета рассказа под названием «Солдат». В нем шла речь о молодой женщине, которую преследует один путешественник во времени, а второй — спасает. Кинокомпания Orion Pictures, чтобы избежать большого скандала, пошла на уступки, и внесла имя Харлана Эллисона в титры «Терминатора».

«Чужой»

Кадр из фильма «Чужой»
Спустя некоторое время после выхода картины, начинающий сценарист Джек Хэммер сделал заявление, что идея «Чужого» была украдена у него Дэном О’Бэнноном. Якобы изначально это был сценарий Хэммера к фильму «Черный космос», который так и не был снят. Джек даже обратился в суд, но все оказалось напрасно. О’Бэннон доказал, что начал писать «Чужого» значительно раньше, чем Хэммер.

«Джанго освобожденный»

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»
В 2015 году сценаристы Оскар Колвин и его сын Торрэнс Дж. Колвин подали в суд на Квентина Тарантино, а также на The Weinstein Company и Columbia Pictures. Они утверждали, что Тарандино скопировал их сценарий к фильму «Свобода, работая над „Джанго освобожденным“. За это Колвины попросили компенсацию в размере 100 миллионов долларов. Судебный процесс тянулся почти два года, однако для истцов так и не закончился победой. Явных доказательств плагиата не было обнаружено.
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Фильмы , Солдат , Терминатор , Солдаты , Чужой , Джанго освобожденный , Квентин Тарантино , Джеймс Кэмерон
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