Известные фильмы, которые обвинили в плагиате 

Даже великих сценаристов и режиссеров могут обвинить в плагиате. «Рамблер» расскажет, кто, что и у кого скопировал.

Американский писатель Харлан Эллисон довольно часто с кем-то судился из-за нарушенных его авторских прав. Так, однажды он обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате сюжета рассказа под названием «Солдат» . В нем шла речь о молодой женщине, которую преследует один путешественник во времени, а второй — спасает. Кинокомпания Orion Pictures, чтобы избежать большого скандала, пошла на уступки, и внесла имя Харлана Эллисона в титры «Терминатора».

Кадр из фильма «Чужой»

Спустя некоторое время после выхода картины, начинающий сценарист Джек Хэммер сделал заявление, что идея «Чужого» была украдена у него Дэном О’Бэнноном. Якобы изначально это был сценарий Хэммера к фильму «Черный космос», который так и не был снят. Джек даже обратился в суд, но все оказалось напрасно. О’Бэннон доказал, что начал писать «Чужого» значительно раньше, чем Хэммер.

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»