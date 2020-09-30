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Disney выпустит продолжение «Короля Льва»

Harper’s Bazaarиещё 9
13 часов назад
Disney снимет продолжение ремейка мультфильма «Король Лев», вышедший на экраны в 2019 году. Новый мультик расскажет историю льва Муфасы, отца Симбы, еще до событий, происходящих в картине.
Disney выпустит продолжение «Короля Льва»
Фото: Harper’s BazaarHarper’s Bazaar
Сценаристом привела «Короля Льва» станет Джефф Натансон — он же был автором сценария первой части мультфильма. Режиссером нового мультфильма выступит Барри Дженкинс. На его счету несколько известных картин, одна из которых «Лунный свет», который в 2017 году получил три «Оскара» — в том числе, и приз за лучший фильм. «Возможность работать с Диснеем над продолжением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая свою работу по ведению хроники африканской диаспоры, — это сбывшаяся мечта», — поделился режиссер.
Когда начнется работа над новым мультфильмом и когда он появится на экранах, пока неизвестно. Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. В прокате фильм собрал 1,6 млрд долларов — и стал самым кассовым мультиком в истории. Оригинальный «Король Лев» стал лучшим фильмом детства для целого поколения. Он получил две премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми».
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