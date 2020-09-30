Disney выпустит продолжение «Короля Льва»

Когда начнется работа над новым мультфильмом и когда он появится на экранах, пока неизвестно. Новый «Король Лев» — ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. В прокате фильм собрал 1,6 млрд долларов — и стал самым кассовым мультиком в истории. Оригинальный «Король Лев» стал лучшим фильмом детства для целого поколения. Он получил две премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три «Грэмми».