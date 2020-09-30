Disney выпустит продолжение «Короля Льва»

Сценаристом привела «Короля Льва» станет Джефф Натансон
— он же был автором сценария первой части мультфильма. Режиссером нового мультфильма выступит Барри Дженкинс. На его счету несколько известных картин, одна из которых «Лунный свет», который в 2017 году получил три «Оскара» — в том числе, и приз за лучший фильм. «Возможность работать с Диснеем над продолжением этой великолепной истории о дружбе, любви и наследии, продолжая свою работу по ведению хроники африканской диаспоры, — это сбывшаяся мечта», — поделился режиссер.