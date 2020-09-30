Фильмы, в которых ломается привычная картина мира

С детства нас убеждают в том, что добро побеждает зло. Но, к сожалению, жизнь не всегда справедлива. И, кроме того, понятия «добра» и «зла» довольно относительные. «Рамблер» сделал подборку фильмов, в которых ломается наша привычная картина мира.

«Молчание ягнят»

Первый фильм о докторе Ганнибале Лектере, роль которого исполнил Энтони Хопкинс , стал превосходной адаптацией одноименного романа Томаса Харриса . Доктор Лектер, бывший психиатр и убийца-каннибал, уже заточен в изоляторе психбольницы, когда к нему направляют курсантку академии ФБР Клэрис Старлинг, задача которой – заставить Лектера содействовать ФБР в расследовании серии убийств. Лектер не отказывается помочь, но тут же принимается вести собственную игру.

В результате, благодаря подсказкам Лектера, Старлинг удается выйти на серийного убийцу и обезвредить его, но Лектер ускользает, реализовав план побега в своем неповторимом стиле, при этом нацепив лицо одного из офицеров полиции, охранявших его — да-да, в самом что ни на есть буквальном смысле.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Преступник Рэндл Патрик Макмерфи попадает в психиатрическую больницу, где должен пройти экспертизу. Во время своего пребывания в клинике Макмерфи сталкивается с жестким распорядком, который поддерживает в отделении деспотичная медсестра Милдред Рэтчед. Поэтому главный герой решает устроить своеобразный бунт против системы, на который подстрекает других пациентов (причем сам он – симулянт).

Макмерфи преследует благие цели, несмотря на то, что на самом деле не вполне разбирается в происходящем вокруг, и поэтому не столь уж удивительно, что в конце концов игра, которую он затеял, заканчивается для него скверно. Макмерфи пытается сбежать из больницы, но ему это не удается, и вскоре ему делают лоботомию, после чего он оказывается уже физически неспособен покинуть больницу. И хотя, в конечном счете, его пример все-таки вдохновляет хотя бы одного пациента на то, чтобы попытаться изменить свою судьбу – то, чего Макмерфи так хотел,

«Исчезнувшая»

Ник и Эми Данн – на первый взгляд, идеальные супруги. Но все переворачивается с ног на голову, когда Эми таинственным образом исчезает, как раз в пятую годовщину их свадьбы. После этого ведущееся расследование начинает не столько проливать свет на пропажу Эми, сколько все больше раскрывать разнообразные странности, неувязки и проблемы в их с Ником семейной жизни – которые действительно существовали. Или нет?