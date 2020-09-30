Самые кассовые фильмы нулевых 

Некоторым 2000 год запомнился популярными на тот момент музыкой, сериалами, играми, а другим легендарными картинами. «Рамблер» расскажет о самых кассовых фильмах 2000-х.
«Миссия: невыполнима 2»
Продолжение фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли. Его герой, Итан Хант, вновь с блеском смог выполнить очередную невыполнимую миссию: справиться с кровожадными террористами и спасти планету от ужасного и смертельного вируса. Кассовые сборы фильма составили более 546 миллионов долларов.
Кадр из фильма «Гладиатор»
По сюжету, военачальник Римской империи, Максимус, всегда был готов сразиться с любым противником в честном бою, однако он оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Таким образом, Максимуса предали и приговорили к смерти. И, чудом избежав гибели, он стал гладиатором. Фильм получил пять наград премии «Оскар», а кассовые сборы составили более 460 миллионов долларов.
Кадр из фильма «Изгой»
Чак Нолан — сотрудник всемирно известной службы доставки. Самолет, на котором он решил отправиться в путешествие, терпит крушение в океане. И так получилось, что Чак оказался единственным, кому посчастливилось остаться в живых. Он попал на необитаемый остров, где ему придется провести несколько лет. В мировом прокате фильм собрал более 429 тысяч долларов.