Самые кассовые фильмы нулевых 

Некоторым 2000 год запомнился популярными на тот момент музыкой, сериалами, играми, а другим легендарными картинами. «Рамблер» расскажет о самых кассовых фильмах 2000-х.

«Миссия: невыполнима 2»

Кадр из фильма «Гладиатор»

По сюжету, военачальник Римской империи, Максимус, всегда был готов сразиться с любым противником в честном бою, однако он оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Таким образом, Максимуса предали и приговорили к смерти. И, чудом избежав гибели, он стал гладиатором. Фильм получил пять наград премии «Оскар» , а кассовые сборы составили более 460 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Изгой»

Чак Нолан — сотрудник всемирно известной службы доставки. Самолет, на котором он решил отправиться в путешествие, терпит крушение в океане. И так получилось, что Чак оказался единственным, кому посчастливилось остаться в живых. Он попал на необитаемый остров, где ему придется провести несколько лет. В мировом прокате фильм собрал более 429 тысяч долларов.