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Продолжение «Бората» получило тизер и дату выхода 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
В сети появился тизер фильма «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана», продолжения картины 2006 года «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Ролик опубликован на YouTube-канале ONE Media в четверг, 1 октября.
В тизере указано, что премьера ленты запланирована на 23 октября на Amazon Prime.
В ролике актер и автор фильма Саша Барон Коэн бегает по улице в образе казахстанского телеведущего Бората Сагдиева и борется с коронавирусом.
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Фильмы , Видео , Борат , Борат Сагдиев , Саша Барон Коэн , Amazon
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