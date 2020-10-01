Продолжение «Бората» получило тизер и дату выхода 

В сети появился тизер фильма «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана», продолжения картины 2006 года «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Ролик опубликован на YouTube-канале ONE Media в четверг, 1 октября.

В тизере указано, что премьера ленты запланирована на 23 октября на Amazon Prime.