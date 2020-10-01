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Как в детском советском фильме появился постер провокационного кино для взрослых 

Александра Нечаева 1 час назад
Всем известно, что режиссеры часто в свои фильмы включают так называемые «пасхалки», своеобразные отсылки к другим лентам. Но не только в современном кинематографе используется подобный прием. Например, мало кто знает историю постера из советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». А она весьма интересна и необычна. О том, на что намекнул режиссер фильма, рассказывает «Рамблер».
Всем, кто вырос в советское время, наверняка известна одна из песен из вышеупомянутого фильма под названием «33 коровы». Исполняет ее герой фильма Мистер Эй, рассказывая о пользе парного напитка. Примечательно, что на стене возле актера Лембита Ульфсака, напевающего веселый мотив, висит весьма заметный большой постер французского фильма «Приглашение в путешествие».
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Казалось бы, ничего особенного. На первый взгляд, это, действительно, так, но только не для тех, кому знаком сюжет французской картины.
Фильм режиссера Питера Дель Монте рассказывает историю близнецов Люсьена и Нины, которые кроме родственной связи состояли в любовных отношениях. Фильм, надо отметить, изобилует весьма откровенными сценами.
Согласно сюжету Нина погибает от удара тока, принимая ванну с молоком. Люсьен, не пожелавший расставаться с сестрой отправляется в автопутешествие, прихватив с собой ее тело, закрепленное в специальном резервуаре. Молоко, в котором она купалась он разливает по бутылкам и также берет с собой. Компанию близнецу составляет в результате автостопер-турок, удивленно наблюдающий за тем, как Люсьен во время путешествия пьет молоко, не догадываясь, откуда оно взялось. В результате, постоянно потребляя напиток, а также слушая музыку, которую написала Нина, Люсьен постепенно превращается в погибшую сестру.
И вот на фоне постера этого совсем не детского фильма Мистер Эй исполняет веселую песенку про молоко. Вряд ли режиссер картины «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонид Квинихидзе не был знаком с фильмом своего французского коллеги. Таких совпадений просто не бывает. А вот цензоры, судя по всему, «Приглашение в путешествие» не видели, поэтому и не заставили вырезать из фильма этот неоднозначный эпизод.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Леонид Квинихидзе
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