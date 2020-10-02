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Гай Ричи выпустит сериал по мотивам фильма «Джентльмены» 

Harper’s Bazaar и ещё 21 28 минут назад
Гай Ричи выпустит сериал по мотивам «Джентльменов»
Фото: Harper’s Bazaar
Режиссер Гай Ричи выпустит сериал, основанный на сюжете «Джентльменов». Фильм вышел в российский прокат в феврале этого года, а главную роль в нем сыграл Мэттью МакКонахи.
По данным издания Deadline, фильм «Джентельмены» изначально задумывался как сериал, но в процессе съёмок Гай Ричи принял решение переделать его в полнометражный фильм. Съемки нового сериала пройдут при поддержке платформы Miramax TV.
«Miramax Television рады открыть новые творческие возможности в сотрудничестве с Гаем Ричи», — сказал представитель платформы, — это один из самых ярких и плодовитых кинематографистов, работающих сегодня, и человек, творчеством которого мы восхищаемся много лет. И мы очень рады перенести историю «Джентльменов» в сферу глобального премиального телевидения».
Гай Ричи выступит как сценаристом и режиссером нового сериала, так и его исполнительным директором, а продюсерами станут Иван Аткинсон и Марн Дэвис. Дата выхода сериала пока не сообщается.
Фильм «Джентельмены» рассказывает историю выпускника Оксфорда, который нелегально торгует наркотиками. Однажды он решает уйти из этого бизнеса и продать все клану миллиардеров, но у него на пути встают жесткие джентельмены. Главные роли в комедийном боевике сыграли Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие.
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Фильмы , Колин Фаррелл , Чарли Ханнэм , Хью Грант , Джереми Стронг
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