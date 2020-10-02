Гай Ричи выпустит сериал по мотивам «Джентльменов»

Режиссер Гай Ричи выпустит сериал, основанный на сюжете «Джентльменов». Фильм вышел в российский прокат в феврале этого года, а главную роль в нем сыграл Мэттью МакКонахи.

По данным издания Deadline, фильм «Джентельмены» изначально задумывался как сериал, но в процессе съёмок Гай Ричи принял решение переделать его в полнометражный фильм. Съемки нового сериала пройдут при поддержке платформы Miramax TV.

«Miramax Television рады открыть новые творческие возможности в сотрудничестве с Гаем Ричи», — сказал представитель платформы, — это один из самых ярких и плодовитых кинематографистов, работающих сегодня, и человек, творчеством которого мы восхищаемся много лет. И мы очень рады перенести историю «Джентльменов» в сферу глобального премиального телевидения».

Гай Ричи выступит как сценаристом и режиссером нового сериала, так и его исполнительным директором, а продюсерами станут Иван Аткинсон и Марн Дэвис. Дата выхода сериала пока не сообщается.