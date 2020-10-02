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Как из-за фильма «Летят журавли» Баталов чуть не лишился профессии и жизни 

Александра Нечаева 4 часа назад
Одна из самых пронзительных лент о войне и о любви «Летят журавли» вышла на экраны в 1957 году. Фильм стал обладателем «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале, а для актеров, принимавших в нем участие, поистине эпохальным. Правда, для исполнителя главной роли, Алексея Баталова, картина чуть не стала последней в фильмографии. О том, что произошло на съемках, рассказывает «Рамблер».
Режиссер Михаил Калатозов, принимаясь за работу над фильмом точно знал, что в роли Бориса у него обязательно будет сниматься именно Алексей Баталов. Актер согласился принять участие в работе над фильмом, о чем никогда не жалел, хотя съемки чуть не стоили ему карьеры, а, возможно, и жизни.
Баталов по-настоящему восхищался отношением к работе режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урсулевского, которые придумывали прямо по ходу съемок все новые и новые режиссерские и операторские решения. Актер и сам отдавался работе на все сто процентов. Самозабвенная увлеченность процессом, правда, чуть было не привела к трагедии.
В картине есть эпизод, в котором герой Баталова дерется с солдатом, посмевшим отпустить шуточку в адрес его девушки Вероники и всех невест, ждущих своих мужчин с войны. По сценарию актер должен был сбить своего противника с ног одним ударом. Во время одного из дублей падавший актер случайно потянул Баталова за собой на землю. Алексей упал лицом прямо на обрубленные ветки спиленного ствола дерева.
В результате лицо актера оказалось так сильно изранено, что он всерьез опасался, что не сможет вернуться в профессию. К счастью, Баталова блестяще прооперировали и он смог вернуться на съемочную площадку уже через месяц.
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Летят журавли , Алексей Баталов , Михаил Калатозов
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