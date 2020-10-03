Каков на самом деле скрытый смысл фильма "Титаник"

Многие считают, что культовая картина Джеймса Кэмерона "Титаник" - это фильм о любви, которая сильнее даже самой смерти. Но у одного из зрителей закрались сомнения и он выдвинул свою собственную теорию того, в чем на самом деле заключается скрытый смысл этой эпической ленты. О нем о рассказал в одном из выпусков на Youtube-канале "Эпизоды". Его слова приводит "Рамблер".

Блогер убежден, что главная линия фильма - отнюдь не разыгрывающаяся на корабле любовная драма. Но вернемся к героям.

У Джека ничего нет и он плывет по течению, потому что ему нечего терять и он ничего не может изменить. Относится ко всему происходящему легко, но если присмотреться внимательнее, то можно понять, что сам он никогда не влияет на ход событий, а все пускает на самотек. Кэмерон специально акцентировал внимание в том числе и на том, что выиграв билет на "Титаник" в карты, Джек не мухлевал, а это действительно была воля судьбы.

В то время Роуз, представительница уважаемой семьи из высшего общества, казалось бы, имеет все - деньги, признание, возможность исполнять собственные капризы. Но по факту мы узнаем, что ее семья на грани разорения и единственный способ спастись от этого - брак по расчету, где за Роуз, по сути, все уже решено.

Когда Роуз и Джек знакомятся, то много проводят вместе времени, их роман набирает стремительность, но была ли любовь? Автор ролика напоминает: за весь фильм Джек ни разу не сказал, что любит Роуз. А что же она?

По мнению автора, Роуз просто думает, что влюблена, потому что чуть ли не в первый раз в жизни стала свободной.

"Какая настоящая любовь за три дня? Она почувствовала себя счастливой, потому что Джек научил ее жить! Не тратить время на поиски счастья, чтобы не упустить счатье, которое жизнь сама может тебе подкинуть".

И вот главная мысль:

"Фильм не о том, что ради одного дня с любимым стоит жертвовать жизнью. А о том, что надо радоваться каждому дню, даже если в нем нет любви",

- заключил он.