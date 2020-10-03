Премьеру нового фильма о Бонде снова перенесли

Поклонникам бондианы придется дольше ждать выхода двадцать пятой картины о Джеймсе Бонде. Премьеру нового фильма снова перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщается в официальном Twitter бондианы.
Картину «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли изначально планировали выпустить на большие экраны весной 2020, но пандемия внесла свои коррективы, вынудив перенести дату премьеры на осень. И вот теперь поклонникам бондианы вновь предлагают запастись терпением: увидеть новый фильм можно будет теперь не раньше весны следующего года. Названа новая дата премьеры: 2 апреля 2021 года.
«MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что выпуск 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" будет отложен до 2 апреля 2021 года, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире»,
— сообщается в Twitter картины.
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