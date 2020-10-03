Премьеру нового фильма о Бонде снова перенесли

«MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что выпуск 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" будет отложен до 2 апреля 2021 года, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире»,