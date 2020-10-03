В сети появился небольшой тизер экранизации Monster Hunter 

С. Андерсона («Обитель зла»).
Ролик был представлен на Comic Con Russia 2020, однако сначала он появился на языке оригинала. Сюжет расскажет о главе военного отряда Артемиде, которая попадает в населённую монстрами реальность. С помощью местного Охотника ей предстоит закрыть разрыв между мирами.
Лента должна была выйти ещё 4 сентября, однако из-за пандемии коронавируса её перенесли на 23 апреля 2021 года.
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